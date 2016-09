Schwäbische Zeitung: Überraschung in Algier - Leitartikel zu OPEC

(ots) - Damit war nach den Animositäten der vergangenen

Monate nicht zu rechnen: Die beiden Erzfeinde Saudi-Arabien und Iran

haben sich auf der Opec-Konferenz in Algeriens Hauptstadt Algier am

späten Mittwochabend zusammengerauft und eine Beschränkung der

Fördermenge beschlossen. Um 750000 auf 33 Millionen Fass soll die

Produktion gedrosselt werden.



Die Strategie des Ölkartells, unliebsame Wettbewerber mit hohen

Fördermengen und niedrigen Preisen aus dem Markt zu schwemmen, ist

damit gescheitert. Die Löcher im Staatshaushalt in Riad und Teheran

waren wohl zu groß, als dass beide Länder das Wettpumpen noch länger

hätten durchhalten können.



Die Reaktion auf die Entscheidung folgte prompt: Die Ölpreise

zogen sofort um über sechs Prozent an. Dass Industrie und Verbraucher

in Deutschland nun mit weiter anziehenden Notierungen rechnen müssen,

und in der Konsequenz die Preise für Benzin und Heizöl steigen, ist

aber unwahrscheinlich.



Das liegt an der schwachen Nachfrage angesichts einer mauen

Weltkonjunktur und an der mangelnden Disziplin der Kartellmitglieder.

In der Vergangenheit sind beschlossene Fördergrenzen immer wieder

missachtet worden. Dagegen spricht auch, dass die Opec heute längst

nicht mehr die Marktmacht von früher hat. Zwar stellt das Kartell

mehr als ein Drittel des weltweit produzierten Rohöls bereit und

Saudi-Arabien ist nach wie vor der größte Lieferant. Doch liegen die

USA und Russland nur noch knapp dahinter. Und beide Länder scheren

sich nicht um die Absprachen von Algier.



Die Förderer in den USA sind es auch, die die Pläne der Opec

durchkreuzen könnten. Denn steigt der Ölpreis weiter, erwacht die

darniederliegende Fracking-Industrie zu neuem Leben. Die Produktion

mit der umstrittenen Fördermethode war zuletzt zu teuer, weshalb in

den vergangenen Monaten Hunderte Bohrlöcher geschlossen wurden. Doch



bei Preisen um 50 US-Dollar das Fass kratzen viele Fracker wieder an

der Gewinnschwelle. Das wird die Ölpreise nach oben hin deckeln.







Original-Content von: Schwäbische Zeitung



Dies ist eine Pressemitteilung von

Schwäbische Zeitung

Datum: 29.09.2016 - 19:53

