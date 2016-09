"InTouch AwardS" - Lilly Becker, Jorge González und Alexandra Richards unter den Preisträgern

(ots) - Zum vierten Mal verleiht das Magazin InTouch am

29. September 2016 in der Nachtresidenz in Düsseldorf die InTouch

Awards. Die Verleihung findet im Rahmen der Veranstaltung Icons &

Idols statt, Gastgeber sind auch in diesem Jahr die Brands der Bauer

Media Group: das internationale junge Celebrity-Magazin InTouch, das

Fashion- und Beauty-Magazin InTouch Style, das deutsche

Celebrity-Magazin Closer, Europas größte Teenager Multmedia-Marke

Bravo und das Fashion- und Beauty-Magazin Joy. InTouch ehrt mit dem

Award nationale und internationale Stars. Mit der Auszeichnung

unterstreicht das Magazin seine Nähe zu den Stars in Deutschland,

Hollywood und weltweit.



Der InTouch Award 2016 wird in neun Kategorien verliehen.

Ausgewählt wurden die Preisträger von der InTouch-Redaktion in

Hamburg. Unter ihnen sind neben Singer-Songwriter Max Giesinger,

Sarah und Pietro Lombardi sowie Lilly Becker, Grace Capristo und

Jorge González. Außerdem als Gäste auf dem Roten Teppich sowie als

Laudatoren dabei: Collien Ulmen-Fernandes, Jörn Schlönvoigt,

Catherine Hummels; Victoria Swarovski, Cosima Auermann und Marcus

Schenkenberg. Die Preise werden bei einer glamourösen Show vergeben,

moderiert von Sophie Thomalla.



Es ist gelungen, für die Verleihung der InTouch Awards

hochkarätige Partner zu gewinnen: Havaianas, Dessange, C&A, eos,

Chantelle, Bare Minerals, Mazda, Bridgestone, SCA und Rotkäppchen

sorgen dafür, dass die Gäste einen exklusiven und erstklassigen Abend

erleben.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser

weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und

über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um

den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und

Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer



globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre

Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."

verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus

populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund

11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.







Pressekontakt:

Bauer Media Group

Natja Rieber

Unternehmenskommunikation

T +49 40 30 19 10 34

natja.rieber(at)bauermedia.com

www.bauermedia.com

https://twitter.com/bauermediagroup



Original-Content von: Bauer Media Group, InTouch, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bauer Media Group, InTouch

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.09.2016 - 20:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1406676

Anzahl Zeichen: 2729

Kontakt-Informationen:

Firma: Bauer Media Group, InTouch

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung