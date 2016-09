Lausitzer Rundschau: Murks bleibt Murks - EU verklagt Deutschland wegen Pkw-Maut

(ots) - Es musste so kommen: Wenn schon Bundeskanzlerin

Angela Merkel (CDU) bei den Koalitionsverhandlungen CSU-Chef Horst

Seehofer die unausgegorenen Pläne für eine Pkw-Maut für Ausländer

nicht ausreden konnte, dann müssen jetzt eben die Richter vom

Europäischen Gerichtshof (EuGH) ran. Sie müssen das Projekt nun

endgültig stoppen. Tief in seinem Herzen muss Bundesverkehrsminister

Alexander Dobrindt (CSU) der vermeintlich bösen Behörde aus Brüssel

allerdings dankbar sein. Weil sie die Notbremse gezogen und ein

Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat, wurde die Maut elegant

entsorgt. So muss er sich nicht mit der Umsetzung eines Gesetzes

herumschlagen, das von Anfang an Murks war. Und er kann sogar noch

den Schwarzen Peter für das Scheitern nach Brüssel schieben. Es

spricht ja nichts dagegen, die Kosten für Bau und Instandhaltung von

Autobahnen stärker auf die Nutzer umzulegen. Dann aber bitte

intelligent: Die Gebühren sollten entfernungsabhängig und nach dem

Schadstoffausstoß des betreffenden Autos gestaffelt werden. Alle

Anläufe aus dem Ministerium für eine praktische Umsetzung erwiesen

sich bisher als peinlich. So wäre es ein gigantisches

Arbeitsbeschaffungsprogramm für Behörden-Mitarbeiter geworden, wenn

die Abgabe zuerst bei allen Autohaltern eingetrieben worden wäre, um

sie dann so gut wie allen Betroffenen, also den inländischen

Autofahrern, über den Umweg der Kfz-Steuer wieder zurückzugeben.

Damit zeigt sich, dass zwischen einer zündenden Wahlkampf-Idee und

einem vernünftigen Gesetz manchmal Welten liegen.







