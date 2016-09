Lausitzer Rundschau: Nützliche Idioten - Herbstgutachten der Wirtschaftsforscher

(ots) - Die führenden Wirtschaftsforscher in Deutschland

müssen sich mittlerweile fast schon wie nützliche Idioten vorkommen.

Gleich zweimal im Jahr werden sie von der Bundesregierung mit dem

Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens über die konjunkturelle

Entwicklung bedacht. Ihre Wachstumsprognosen sind willkommen. Doch

das Kapitel zu den wirtschaftspolitischen Konsequenzen scheint jedes

Mal eine Arbeit für den Papierkorb zu sein. Schon mehrfach haben die

Forscher in der Vergangenheit einen Umbau des Steuersystems

angemahnt. Auch im jüngsten Frühjahrsgutachten wurde die "nach wie

vor" hohe Steuer- und Abgabenlast wiederholt als "Wachstumshemmnis"

kritisiert. In der aktuellen Herbst-Expertise liest sich das wieder

fast genauso. Und die Forscher stehen mit ihrer Auffassung längst

nicht allein. Von der OECD ist die Bundesregierung ebenfalls immer

wieder für ihre Steuerpolitik kritisiert worden. Man könnte auch

sagen, für ihre Politikverweigerung auf diesem Feld. Die

Gesamtbelastung von Steuern und Abgaben auf Arbeitseinkommen liegt in

Deutschland deutlich über der in anderen entwickelten

Industriestaaten. Das ist nicht nur leistungsfeindlich, sondern

mittlerweile auch ziemlich absurd, wenn man sich die

Einnahmeüberschüsse des Staates vor Augen hält. Allein für dieses

Jahr wird ein positiver Saldo von mehr als 20 Milliarden Euro

erwartet. Höchste Zeit, einen Teil davon den Menschen zurückzugeben,

die diese Überschüsse erarbeiten. Doch stattdessen sinniert die

Regierung über "Haltelinien" beim Rentenniveau, bei denen am Ende die

Beitragsbelastungen womöglich kein Halten mehr kennen. Noch scheint

kein Wölkchen den Konjunkturhimmel in Deutschland zu trüben. Soll das

auch für die weitere Zukunft so bleiben, muss Schwarz-Rot zügig die

Weichen dafür stellen. Eine umfassende Steuerreform wäre ein guter

Anfang.









