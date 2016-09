Rheinische Post: Kommentar /

Die große Not der deutschen Banken

= Von Georg Winters

(ots) - Es ist ein atemberaubender Abstieg, den

Deutschlands Großbanken hinter sich haben. Die Deutsche Bank, einst

eine der ganz Großen auf der globalen Bühne, hat kaum noch eine

Vision dafür, wie ihre Zukunft aussehen soll. Der Börsenwert ist im

Eimer, das Image sowieso, der Problemberg riesig, die

Überlebensfähigkeit ein Diskussionsthema. Die Commerzbank, die sich

einst in maßloser Selbstüberschätzung zum künftigen Rivalen des

Frankfurter Konkurrenten kürte, schrumpft so zusammen, dass immer

öfter das Wort Sparkassen-Niveau fällt. Wir reden von Größe, nicht

von Qualität, wohlgemerkt. Man kann versuchen, den Niedergang immer

nur auf die niedrigen Zinsen und überbordende Auflagen zu schieben.

Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Natürlich macht die

Zinspolitik der Notenbank den Geschäftsbanken das Leben schwer. Aber

weder hat sie die zahllosen und milliardenschweren juristischen

Streitigkeiten der Deutschen Bank provoziert, noch hat sie Schuld an

teils veralteter IT oder daran, dass die Banken die Zeichen der

Digitalisierung zu spät erkannt und zu lange an verkrusteten

Filialstrukturen festgehalten haben. Besserung fängt beim Eingestehen

eigener Fehler an.



