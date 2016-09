Rheinische Post: Kommentar /

Asylrecht ohne Folgen

= Von Thomas Reisener

(ots) - Die Abschiebung nach einem abgelehnten

Asylantrag darf kein Automatismus sein. Es gibt viele humanitäre

Gründe wie Krankheit, die dazu führen, dass einem Flüchtling trotzdem

der Aufenthalt in Deutschland ermöglicht werden sollte. Aber das muss

die Ausnahme sein. In NRW ist es jedoch die Regel: Drei Viertel aller

Flüchtlinge, die keinen Asylanspruch nachweisen können, werden in NRW

trotzdem geduldet. Das ist zuviel. Damit untergräbt die rot-grüne

Landesregierung die Akzeptanz des Asylrechts. Wenn die amtliche

Prüfung des Asylanspruchs kaum eine Rolle spielt, weil eine Ablehnung

ohnehin keine Folgen hat, wird das ganze Verfahren unglaubwürdig. Das

kann auch nicht im Interesse der Flüchtlinge sein. Das Asyl, das

Deutschland richtigerweise etwa politisch Verfolgten und Bedrohten

gewährt, ist kein Almosen und kein Ergebnis von Willkür. Es ist ein

Rechtsanspruch der Verfolgten. Und diese tatsächlich Verfolgten haben

einen Anspruch darauf, nicht mit jenen in einen Topf geworfen zu

werden, die Gründe für diesen Anspruch nur vorgaukeln.



