Badische Zeitung: CSU mit leeren Händen / Kommentar von Daniela Weingärtner zur Klage gegen die Pkw-Maut

(ots) - Seehofer und Dobrindt haben ihren Wählern das

Gegenteil versprochen: Die Ausländer sollten mehr zahlen, die

deutschen Autofahrer in gleicher Höhe entschädigt werden. Dieser Plan

ist mit der Klage der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof

gescheitert. Zumindest vor der nächsten Bundestagswahl wird wohl

nicht geklärt, ob die Maut mit europäischem Recht vereinbar ist. Im

Schnitt dauern solche Verfahren länger als ein Jahr. Der CSU bleibt

die Peinlichkeit erspart, dass die Richter in Luxemburg die

Ausländer-Maut vor dem Wahltag kassieren. Doch die Hängepartei

bedeutet so oder so eine Schlappe für die CSU. http://mehr.bz/5ss28q







Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.forum(at)badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Badische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.09.2016 - 22:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1406694

Anzahl Zeichen: 1006

Kontakt-Informationen:

Firma: Badische Zeitung

Stadt: Freiburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung