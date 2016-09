Brauchen wir heutzutage eine Überwachungskamera?

Mittlerweile findet man heutzutage immer häufiger Überwachungskameras und da kann man sich schon mal fragen, ob es denn überhaupt nötig ist und, ob es sich auch rechtfertigen lässt andere Menschen zu beobachten?



(firmenpresse) - Es gibt in der heutigen Zeit immer mehr Unruhen, dass Menschen zu viel überwacht werden und auch teilweise abgehört werden. Man muss sich jedoch auch vor Augen führen, dass die Lage in der heutigen Zeit auch nicht unbedingt sicherer wird. Immer wieder hört man von Vorfällen in den Nachrichten und, da fragt man sich auch mal, ob man sich denn nicht um seine eigene Sicherheit kümmern soll und sich eine Überwachungskamera zulegen soll.



Ob dies rechtlich zu vertreten ist oder nicht, kann man sicherlich nicht mit einer einfachnen Antwort da legen, jedoch lässt sich in den letzten Jahren auf jeden Fall eine steigende Entwicklung beobachten, die auch erstmal in der nächste Jahren nicht abnehmen wird, sondern eher steigen wird!





http://ueberwachungskamera24.net



Moujan

