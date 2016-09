Kannten Sie schon das über Plattenspieler?

Heutzutage werden die Plattenspieler noch kaum verwendet, sondern waren eher in früheren Zeiten aktiv und wurden noch vor der CD aktiv verwendet. Doch wie sind diese Plattenspieler überhaupt entstanden und wie kann es sein, dass sie so an Beliebtheit zugenommen haben?

(firmenpresse) - Der erste Vorläufer des Plattenspielers wurde schon im Jahr 1880 erschaffen und dann mit den Jahren immer weiter ausgefeilt. Natürlich sah der Vorläufer nicht direkt so aus wie der Schallplattenspieler, den wir heute kennen. Wie alle gute Dinge in diesr Welt hat auch dieses Gerät seine Zei gebraucht, um sich vollständig zu entwickeln.



Doch wer ist nun als Erfinder des Schallplattenspielers bekannt? Emil Berliner war der Mann, der als Erster ein Patetnt für dieses Gerät angemeldet hat und somit auch offiziel als der Erfinder der Plattenspieler bekannst ist.



Jedoch war auch das nicht das Ende des Schallplattenspielers, sondern dieser wurde auch nach der Erfindung immer weiter entwickelt und auch an der Tonqualität wurde auch immer gefeilt, sodass der Zuhörer wirklich zufrieden war.



Heutzutage gibt es selbstverständlich auch noch Plattenspieler und diese funktionieren noch so gut, sodass sie sich wie ganz normale CD-Spieler anhören und auch qualitativ hochwertigen Klang von sich geben!





Kommentare zur Pressemitteilung