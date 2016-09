XCMG kooperiert mit Permco und ist auf der Ziellinie zum Marktführer in der Kernkomponenten-Branche

(ots) - XCMG Hydraulics Co., LTD., eine

Tochtergesellschaft von XCMG, hat kürzlich eine langfristige

strategische Kooperationsvereinbarung mit Permco, einem

amerikanischen Unternehmen für Hydraulikteile, geschlossen. XCMG wird

offiziell zur einzigen ausgewiesenen

Hydraulikzylinder-Produktionsbasis von Permco in China.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160929/413277



"Permco hat einen ausgezeichneten Ruf als weltweit führender

Hersteller von Hydraulikteilen. Unsere Partnerschaft wird nicht nur

eine neue Brücke zwischen unseren Unternehmen aufbauen, sondern auch

die Ressourcen optimal zum Einsatz bringen, um durch unsere

Kooperation größere Werte zu schaffen", sagte Chen Dengmin,

Geschäftsführer der XCMG Hydraulics Company.



XCMG Hydraulics Company wurde 1975 mit der zentralen Aufgabe

gegründet, Kernkomponenten für das Bauwesen und die Bergbauausrüstung

selbständig zu erforschen und zu entwickeln, einschließlich

Hydraulikzylinder, Hydraulikventile, Metallrohrmontage und

Hydrauliksysteme.



Das Zylinder-Produktprogramm des Unternehmens bietet mittlerweile

komplette Lösungspakete für All-Terrain-Krane, deren Tonnagen von 55

bis 1.600 rangieren, und für Bagger mit Tonnagen von 1,5 bis 700. Der

Hydraulikzylinder wird ebenfalls für Raupenkrane mit 34-Tonnage bis

4.000-Tonnage angeboten.



Der Einzelzylinder mit Bolzen-Teleskoparm für den All-Terrain-Kran

genießt höchste Anerkennung unter Kunden aufgrund seiner

Flexibilität, Zuverlässigkeit, den Super-Doppelverriegelungen und der

schnellen Reaktionszeiten. Der vom Unternehmen angebotene, 360t große

Tonnage umfassende Bagger-Zylinder, der in Australien eingesetzt

wird, hat bereits 6.000 Stunden störungsfreien Betrieb geleistet.



Die Produkte der XCMG Hydraulics Company werden in mehr als 20

Ländern und Regionen genutzt, unter anderem in den USA, Russland,



Japan, und dienen als Kernkomponenten in einer breiten Palette von

Maschinenausrüstung in den Sektoren Bau, Hafenkräne, Kanalisation,

Bergbau und Verladung. Trotz eines Konjunkturabschwungs verzeichnet

das Unternehmen einen 99-prozentigen Umsatzanstieg gegenüber dem

Vorjahr im heimischen Markt und einen 15-prozentigen Anstieg bei den

Gesamtexporten in der der ersten Jahreshälfte 2016.



Die Pläne des Unternehmens für das nächste Jahrzehnt konzentrieren

sich darauf, neue Wege zu beschreiten im Hinblick auf neue

Materialanwendung, die Lösung von Engpassproblemen in

Schlüsseltechnologien und das Erreichen einer strengeren

Qualitätssicherung.



"Nur wenn wir die Technologien der Kernkomponenten beherrschen,

werden sich die Maschinerie-Produkte von XCMG in diesem

wettbewerbsstarken Markt durch zentrale Vorteile auszeichnen und ein

ungesunder Konkurrenzkampf wird vermieden", sagte Wang Min,

Vorstandsvorsitzender und Präsident von XCMG.



Über XCMG:



XCMG ist ein multinationaler Hersteller von schwerem Gerät und

kann auf eine Geschichte von 73 Jahren zurückblicken. In der

Baumaschinenbranche rangiert das Unternehmen derzeit auf Platz neun.

Das Unternehmen exportiert weltweit in mehr als 176 Länder und

Regionen.



