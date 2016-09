Edwards INSPIRIS RESILIA Klappe erhält CE-Zulassung

der Intensivpflege, hat heute die CE-Zulassung für seine INSPIRIS

RESILIA Aortenklappe bekanntgegeben, die erste in einer neuen Klasse

von widerstandsfähigen Herzklappen. Bei der INSPIRIS Klappe wird das

fortschrittliche RESILIA Gewebe eingesetzt. Außerdem finden sich

Leistungsmerkmale der bewährten PERIMOUNT Magna Ease Klappe sowie die

eigenentwickelte VFit Technologie, speziell konzipiert für

potenzielle zukünftige Valve-in-Valve-Verfahren.



Die Pressemitteilung im interaktiven Multimediaformat finden Sie

hier: https://www.multivu.com/players/English/7895351-edwards-inspiri

s-valve-ce-mark



"Herzklappenpatienten leben länger und wollen ihre aktive

Lebensweise beibehalten. Mit der INSPIRIS Klappe haben Chirurgen und

Patienten eine fortschrittliche Behandlungsoption zur Auswahl, die

ein ideales Fundament für die zukünftige Behandlung von

Herzklappenpatienten darstellt", sagte Vinayak (Vinnie) Bapat, MBBS,

MS, FRCS, FRCS.CTh, Facharzt für Herz- und Thoraxchirurgie am Guy's

and St. Thomas' Hospital in London (GB).



Bernard Zovighian, Corporate Vice President für chirurgische

Herzklappentherapie bei Edwards, sagte: "Die INSPIRIS Klappe ist eine

neue Klasse von chirurgischen Herzklappenprothesen mit

patientenorientierten Schlüsselinnovationen wie das widerstandsfähige

Gewebe und die VFit Technologie, um die Behandlung von Patienten mit

Herzklappenerkrankungen zu verbessern. Edwards will in Zusammenarbeit

mit Chirurgen weiter an differenzierenden Technologien arbeiten, die

einen neuen Maßstab bei Herzklappenprothesen setzen."



Eine zentrale Innovation der INSPIRIS Klappe ist das RESILIA

Gewebe, eine komplett neuartige Gewebeplattform mit einer mehr als



zehnjährigen Entwicklungszeit, die auf 40 Jahren Spitzenforschung von

Edwards auf dem Gebiet der Gewebetechnologie aufbaut. Beim RESILIA

Gewebe kommt die Integrity-Preservation-Technologie von Edwards zum

Einsatz, die das Gewebe erhält, die Verkalkungsschutzeigenschaften

verbessert und anhaltende hämodynamische Funktion sicherstellt. Die

Klappe wird zudem trocken und einsatzbereit gelagert.



Die CE-Kennzeichnung für die INSPIRIS Klappe stützt sich auf die

Zulassungsstudie COMMENCE, eine globale Studie zur FDA-Genehmigung

vor der Markteinführung. Die Einjahresergebnisse dieser Studie wurden

dieses Jahr im Rahmen der 96. Jahresversammlung der American

Association for Thoracic Surgery (AATS) präsentiert. Bei 673

Patienten wurden keine Fälle von struktureller Klappendegeneration,

Klappenthrombose oder nichtstruktureller Klappenstörung beobachtet.

Zudem haben mehrere präklinische Studien gezeigt, dass das RESILIA

Gewebe im Vergleich mit einer derzeitigen Behandlungsoption

entscheidende Vorteile bietet, beispielsweise eine deutlich

reduzierte Verkalkung und anhaltende Hämodynamik.



Weitere Daten aus der COMMENCE-Studie werden am Montag, den 3.

Oktober, im Rahmen der 30. Jahresversammlung der European Association

for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) präsentiert. Die

Dreijahresergebnisse der EU-Machbarkeitsstudie zum RESILIA Gewebe

werden am Sonntag, den 2. Oktober, auf dem EACTS präsentiert.



Die INSPIRIS Klappe soll voraussichtlich im 4. Quartal 2016 in

bestimmten europäischen Märkten und im 1. Quartal 2017 flächendeckend

kommerziell eingeführt werden. VFit gibt es in Größen zwischen 19 mm

und 25 mm. Es ist in den USA nicht zum kommerziellen Gebrauch

zugelassen.



Informationen zu Edwards Lifesciences



Edwards Lifesciences mit Sitz in Irvine (Kalifornien, USA) ist

weltweit führend bei patientenorientierten medizinischen Innovationen

für strukturelle Herzerkrankungen sowie Überwachung in der

Intensivpflege und bei chirurgischen Eingriffen. Angetrieben von

einer Leidenschaft, Patienten zu helfen, arbeitet das Unternehmen eng

mit den weltweit führenden Ärzten und Forschern zusammen, um

unterversorgte Bereiche in der Gesundheitsversorgung abzudecken und

so den Behandlungserfolg und die Lebensqualität der Patienten zu

verbessern. Für weitere Informationen besuchen Sie www.edwards.com

und folgen Sie uns auf Twitter (at)EdwardsLifesci.



Diese Pressemittelung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne

des Abschnitts 27A des Securities Act von 1933 sowie des Abschnitts

21E des Securities Exchange Act von 1934. Zu diesen

zukunftsgerichteten Aussagen gehören beispielsweise Aussagen von Dr.

Bapat und Hr. Zovighian und Erwartungen hinsichtlich der potenziellen

Nutzen und Vorteile des Produkts sowie erwarteten zukünftigen

Innovationen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Prognosen

und Annahmen der Geschäftsführung und gelten als plausibel, wobei sie

aber von Natur aus ungewiss und schwer vorherzusagen sind. Unsere

zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln nur die Sicht zum

entsprechenden Zeitpunkt wieder. Des Weiteren übernehmen wir

keinerlei Verpflichtung, irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen

nach dem Zeitpunkt der Aussage mit Ereignissen oder Umständen zu

aktualisieren.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten

behaftet, die dazu führen können, dass Ergebnisse deutlich von den

explizit oder implizit in den Aussagen dargestellten Angaben

abweichen können. Dies beruht auf verschiedenen Faktoren wie

beispielsweise unerwartete Ergebnisse aus breiterer und

längerfristiger klinischer Erfahrung mit den Produkten oder

unerwartete Verzögerungen oder Probleme bei Herstellung, Qualität,

Entwicklung oder regulatorischen Fragen. Diese und weitere Faktoren

sind in den vom Unternehmen bei der Securities and Exchange

Commission eingereichten Dokumenten, unter anderem im Jahresbericht

auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2015 abgeschlossene

Geschäftsjahr, dargelegt. Diese eingereichten Dokumente sowie

wichtige Sicherheitsinformationen zu unseren Produkten finden Sie

unter www.edwards.com.



Edwards, Edwards Lifesciences, das stilisierte E Logo, COMMENCE,

INSPIRIS, INSPIRIS RESILIA, Magna, Magna Ease, PERIMOUNT, PERIMOUNT

Magna, PERIMOUNT Magna Ease, RESILIA und VFit sind Marken der Edwards

Lifesciences Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer

jeweiligen Inhaber.







