Rheinische Post: Grüne Finanzministerin fordert von Grünen in Ländern Ja zur Erbschaftsteuer-Reform

(ots) - Die schleswig-holsteinische Finanzministerin

Monika Heinold (Grüne) hat den Grünen in den Ländern empfohlen, den

Bund-Länder-Kompromiss zur Reform der Erbschaftsteuer im Bundesrat

mitzutragen. "Ich empfehle den Ländern Zustimmung im Bundesrat",

sagte Heinold der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Freitagausgabe). "Würde das Gesetz im Bundesrat keine Mehrheit

finden, bestünde das Risiko, dass das Bundesverfassungsgericht die

Erbschaftsteuer ganz aussetzt", sagte Heinold. Sie habe den

Kompromiss eingehend hinsichtlich seiner Verfassungsfestigkeit

überprüft. "Die Ergebnisse des Vermittlungsausschusses sind sowohl

für sich gesehen als auch in ihrer Gesamtheit verfassungsrechtlich

nicht zu beanstanden", sagte Heinold. Im Bundestag haben die Grünen

den Kompromiss am Donnerstag dagegen mit dem Argument abgelehnt, dass

er verfassungswidrig sei. Die Bundestagsmehrheit von SPD und Union

billigte die Reform. Der Bundesrat stimmt voraussichtlich am 14.

Oktober ab.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.09.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1406711

Anzahl Zeichen: 1339

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 121 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung