Hat der FC Augsburg die Heimschwäche überwunden?

Nach dem Heimsieg gegen den SV Darmstadt 98 ist zwar von der Heimschwäche keine Rede mehr, aber es läuft noch nicht alles rund.

(firmenpresse) - In der Fußball Bundesliga sind fünf Spieltage vorüber. Der FC Augsburg erreichte in dieser Zeit zwei Siege und ein Unentschieden. Der neue Trainer in Augsburg warnte aber die Fans von zu einer großen Euphorie. Wir haben zwar die Heimschwäche nach dem 1:0 Sieg gegen Darmstadt überwunden, aber vieles muss verbessert werden, so der Augsburger Trainer. Jetzt geht es zum Auswärtsspiel nach Leipzig. Der Aufsteiger startete gut in die Saison 2016/2017 und ist in diesem Spiel auch der klare Favorit. Jedoch die Blicke von Augsburg sind schon weiter gerichtet. Am 15. Oktober 2016 wird Schalke 04 in der WWK-Arena in Augsburg erwartet. Für dieses Spiel gibt es schon die FC Augsburg Tickets in der Ticketbörse. Das Spiel wird brisant, denn Schalke 04 steht auf den 18. Tabellenplatz der 1. Fußball Bundesliga.



Das ist der letzte Tabellenplatz und die Enttäuschung in Gelsenkirchen ist groß. Nach fünf Spielen gibt es noch keinen Punkt für Schalke 04. So möchte der FC Augsburg in diesem Heimspiel beweisen, dass die Heimschwäche doch überwunden wurde. Die WWK Arena in Augsburg wird ausverkauft sein und deshalb heißt es jetzt sich die FC Augsburg Tickets sichern. Zumal Schalke 04 international erfolgreich ist, jedoch in der 1. Fußball Bundesliga gibt es noch keine Punkte. Nachdem 5. Spieltag, der an diesem Wochenende ausgetragen wird, gibt es erst einmal eine Pause. Die deutsche Fußballnationalmannschaft muss ihre Länderspiele der WM-Qualifikation absolvieren. So gibt es für die meisten Spieler vom FC Augsburg eine Pause und Zeit zum Regenerieren. Ob es was gebracht hat, das zeigt sich am 15.10.2016.







