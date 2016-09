NOZ: Deutsche Krebshilfe fordert Werbeverbot für Tabak

(ots) - Deutsche Krebshilfe fordert Werbeverbot für

Tabak



Vorstandsvorsitzender Nettekoven: "Tabakwerbung ist präsent, wirkt

und verführt"



Osnabrück. In der Debatte um Tabakwerbung in Deutschland hat sich

die Deutsche Krebshilfe für ein zeitnahes Verbot ausgesprochen. In

einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) sagte

der Vorstandsvorsitzende Gerd Nettekoven: "Der Standpunkt der

Deutschen Krebshilfe ist eindeutig: Für krebserregende Tabakprodukte

darf es keine Werbung geben."



Die Stiftung sei davon überzeugt, dass das Verbot Menschen vom

Rauchen abhalten werde. "Tabakwerbung ist präsent, wirkt und verführt

- insbesondere Kinder und Jugendliche, die für Werbebotschaften

besonders empfänglich sind", sagte Nettekoven. Allein im Jahr 2013

habe die Tabakindustrie nach eigenen Angaben bundesweit über 200

Millionen Euro für Marketingaktivitäten ausgegeben. "Dies würde sie

nicht tun, wenn sie von der Wirkung auf die Konsumenten nicht

überzeugt wäre." Der Deutsche Bundestag müsse sich nun mit dem

Außenwerbeverbot beschäftigen, forderte Nettekoven.







