Saarbrücker Zeitung: Länder planen drastische Maßnahmen gegen Lkw-Unfälle

(ots) - Die Verkehrsminister der Länder wollen mit

drastischen Maßnahmen Lkw-Unfälle auf Autobahnen verhindern. Wie die

"Saarbrücker Zeitung" (Freitag) berichtet, sieht dies ein

Beschlusspapier für die Verkehrsministerkonferenz nächste Woche in

Stuttgart vor, das der Zeitung vorliegt.



Demnach sollen die Bußgelder bei Abstandsverstößen "deutlich"

erhöht werden. Künftig sollen zudem mehr "fahrfremde Tätigkeiten"

sanktioniert werden, die zu einer Ablenkung führen. In der Vorlage

werden Video oder TV schauen, Kaffeekochen und Zeitungslesen genannt.

Bislang erfülle lediglich die Handynutzung diesen Tatbestand.

Hintergrund des Vorstoßes ist, dass es immer öfter zu schweren

Unfällen gerade an Stauenden kommt. "Als Hauptunfallursachen gelten

zu dichtes Auffahren und immer wieder Unaufmerksamkeit durch

Ablenkung der Lkw-Fahrer", sagte der niedersächsische

Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) der Zeitung. Niedersachsen ist

federführend bei dem Vorstoß.



Geplant ist demnach auch eine Einbaupflicht von Abstandswarnern in

"schweren Nutzfahrzeugen", die es laut niedersächsischem

Verkehrsministerium noch nicht gibt. Für die bereits vorgeschriebenen

Notbremsassistenten soll zudem eine verbindliche Nutzungspflicht

eingeführt werden. Wer den Assistenten abschaltet, muss dann Strafe

zahlen. Zukünftig sollen zudem Systeme vorgeschrieben werden, die

nicht nur fahrende Hindernisse, sondern auch stehende erkennen

können.







