Quo Vadis Vergaberecht - Tendercontrolling von Rabattverträgen und Vertragsstrafen (FOTO)

Gerade ein halbes Jahr ist vergangen, seit im April 2016 das neue

GWB-Vergaberecht in deutsches Recht umgesetzt wurde und seither galt

es für die Bieter, den grundlegend reformierten Rechtsrahmen in ihre

Angebotsabläufe zu integrieren. Doch wer sich danach erleichtert

zurücklehnen wollte, wird sich heute verwundert die Augen reiben und

feststellen: Das Bundeswirtschaftsministerium diskutiert bereits über

weitere Neuerungen im Vergaberecht und zwar dieses Mal für Aufträge

unterhalb der EU-Schwellenwerte. Angesichts der Tatsache, dass rund

87% der öffentlichen Aufträge in Deutschland diese Grenze nicht

überschreiten, zeigt sich die neuerliche Debatte über

Vergaberichtlinien als besonders brisant. Betroffen sind

beispielsweise Wirkstoffaufträge für die medizinische Versorgung im

Justizvollzug, medizinische Dienstleistungsaufträge im Rahmen von

Modellvorhaben oder integrierter Versorgung, für die schon im April

diesen Jahres der Sonderschwellenwert von 750.000EUR festgelegt

wurde. Wird dieser Wert überschritten, verlangt das neue SGB V

weitestgehend die Anwendung des vereinfachten, aber immer noch

formalisierten Vergaberechts für medizinische Dienstleistungen nach

GWB 2015.



Seit dem Open-House-Urteil des Europäischen Gerichtshofes im Juni

2016, welches für pharmazeutische Hersteller vergabeähnliche

Beteiligungsbedingungen vorsieht, herrscht zufriedene Betriebsamkeit

bei allen Beteiligten. Besteht denn nun kein Interesse mehr an fairem

Rabattwettbewerb?



Seit Juni gehen bei den Vergabekammern die ersten

Nachprüfungsanträge zum neuen Vergaberecht ein und es fällt auf:

Weniger die eigentlichen Neuerungen bereiten hier Probleme, als

vielmehr die immer schon sensiblen Weichenstellungen im

Vergabeverfahren. Nach wie vor bieten unklare und mehrdeutig

formulierte Zuschlagskriterien unzählige Fehlerquellen und somit



reichlich Arbeit für die deutschen Nachprüfungsinstanzen und den

Europäischen Gerichtshof.



Diesen und anderen aktuellen Themen widmeten die inhabergeführten

Unternehmen PSE - Pharma Solutions Europe und 1stLine e.K. in

Kooperation eine Fachtagung am 28. September 2016: Mehr als 40

Vertreter der pharmazeutischen Industrie folgten der Einladung der

etablierten Unternehmen, um sich ein Bild von den derzeitigen

Turbulenzen im Vergaberecht zu machen. Den Rahmen für die

Veranstaltung bot das Mövenpick Hotel Stuttgart Airport & Messe.

Rechtsanwalt Dr. Alexander Hübner, Partner der Sozietät Haver &

Mailänder (Stuttgart/Brüssel), stellte die aktuellen

Rechtsentwicklungen vor. Der Wirtschaftsjurist, ein "Mann der ersten

Stunde" des seit 1998 geltenden GWB-Vergaberechts mit

Beratungsschwerpunkten in komplexen europaweiten Vergabeverfahren,

bewertete sowohl das Tempo, als auch die Intensität der Neuerungen

kritisch und stellte ernüchtert fest: "Die Beteiligten an

Vergabeverfahren drohen inmitten der Umstellung auf das GWB 2016 an

die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit zu gelangen - diesseits oder

jenseits -, da die Kassen nun neue, bisher ungenutzte Möglichkeiten

der vergabefreien Direktbeauftragung erproben. Nebenbei wird das SBG

V-Vergaberecht sukzessive nachgebessert, was die Rechtslage für

Bieter kaum übersichtlicher macht. Und: Widersprüchliche

Entscheidungen der Nachprüfungsinstanzen zu wirklich grundlegenden

Fragen, wie etwa der Gestaltung von Zuschlagskriterien, nehmen kein

Ende.", so das Fazit des Wirtschaftsjuristen Dr. Hübner.



Viele pharmazeutische Unternehmer mussten bereits die Erfahrung

machen, dass die Reaktionszeit zum Zeitpunkt der Publikation einer

Ausschreibung oftmals bereits zu kurz ist, um eine fristgerechte

Belieferung des Tenders im Zuschlagsfall garantieren zu können. Gemäß

einer Analyse von PSE vergehen im Median knapp sechs Monate zwischen

dem Zeitpunkt der Bekanntmachung einer Ausschreibung im europäischen

Amtsblatt und dem Vertragsstart. Vor dem Hintergrund der Tatsache,

dass der Produktionsplanungszyklus der pharmazeutischen Industrie bei

sechs Monaten liegt, wird deutlich, dass potentielle Lieferausfälle

von vornherein in der Planung berücksichtigt werden müssen. In einer

Pressemitteilung des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie

vom 13.07.2016 betont der Vorstandsvorsitzende Dr. Martin Zentgraf

die Notwendigkeit einer "mindestens sechsmonatigen Frist zwischen

Zuschlag und Lieferverpflichtung". Das Risiko eines partiellen

Lieferausfalls ist real. Daher stellt sich für den pharmazeutischen

Bieter häufig die Frage nach einer Risikoeinschätzung, sowie

insbesondere nach der Höhe einer potentiellen Vertragsstrafe bei

möglichen Lieferausfällen.



Die Höhe einer potentiellen Vertragsstrafe ist von verschiedenen

Faktoren abhängig: Sowohl die Vertragsgestaltung der ausschreibenden

Stelle, die ausgeschriebene Menge (der Beschaffungsbedarf), die

tatsächliche Absatzmenge, als auch die Länge der Ausfallzeit haben

Einfluss auf die letztendliche Höhe der Vertragsstrafe. Mit Hilfe des

PSE-Schadensersatz-Szenariorechners lässt sich der potentielle

Schadensersatz schnell im Szenario-Trichter als Mindest-, Mittel-

oder Maximalwert ermitteln. Diese Berechnung fällt für jede

ausschreibende Stelle unterschiedlich aus; zumal die Bezugsgrößen

rechnerisch eine völlig differente Handhabung verlangen. Dipl. Ing.

(FH) Dirk Lothar Hantz, Senior Business Analyst bei PSE führte in

seinem Vortrag aus, wie die oben genannten Faktoren rechnerisch

berücksichtigt werden können. Dabei spielt es eine wichtige Rolle, ob

sich ein Lieferausfall zu Vertragsbeginn oder erst während des

laufenden Vertrages ereignet, um Grenzen wie reguläre

Vertragsstrafen, Mindest- und Höchststrafen zu unterschieden. Die

Vorteile des Szenariorechners liegen auf der Hand: Er ermöglicht die

schnelle Ermittlung potentieller Vertragsstrafen, Annahmen in

mengenabhängigen Bandbreiten, sowie die Erzeugung verschiedenster

Ansichten (Ausfallzeit, Kalendertag, Monat, Jahr, Gesamtlaufzeit).

Auf diese Weise können Bieter potentielle Vertragsstrafen mehrerer

ausschreibender Stellen auf einen Blick vergleichen und die passende

Ausschreibung auswählen. Da PSE den Schadensersatz-Szenariorechner

laufend Aktualisierungen unterzieht, können die Ergebnisse zeitnah

vom pharmazeutischen Bieter selbst erzeugt und abgerufen werden, um

die Entscheidung für oder gegen eine Beteiligung an öffentlichen

Ausschreibungen fundiert treffen zu können.



Es bleibt zu hoffen, dass die ausschreibenden Stellen der

Krankenkassen künftig branchenorientierter agieren. Dies würde

bedeuten, dass der zeitliche Vorlauf vom Zeitpunkt der Publikation

bis zum Vertragsstart deutlich länger als sechs Monate gestaltet

wird, wobei ein Zeitraum von neun Monaten ideal wäre. Diese

Verlängerung würde Bieter und ausschreibende Stellen gleichermaßen

entlasten.



Ingo Hüser, Inhaber des auf die Pharmabranche spezialisierten

Business Intelligence-Anbieters 1stLine e.K., präsentierte Lösungen,

mit deren Hilfe sich Vertragsbeziehungen komfortabel auswerten

lassen. Seit Kurzem können auf diese Weise sogar automatisiert

Rückstellungen gebildet und Deckungsbeiträge ermittelt werden. "Um

mit der neuen Zeitknappheit umgehen zu können, ist effektives

Tender-Management notwendig, - ohne zeitraubende Routine- und

Nebentätigkeiten.", so Hüser. "Professionelle Lösungen sind daher für

den Bereich des Controlling unverzichtbar. Denn mit der

Beschleunigung der Vergabeverfahren, werden sich auch die Zeiträume

für Entscheidungsprozesse auf Managementebene erheblich verkürzen."

Insgesamt zeigte sich 2016 bereits als turbulentes Jahr für das

Vergaberecht und auch 2017 verspricht kaum Besserung. Angesichts der

permanenten Neuerungen ist für pharmazeutische Bieter auch in Zukunft

ein erfahrener Partner am Markt unerlässlich.







