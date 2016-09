Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Friesenhuus" von Ele Wolff im Klarant Verlag

Die junge Krimi-Schriftstellerin Janneke Hoogestraat ermittelt im Hotel Friesenhuus. Das ostfriesische Leer wird zum Tatort in einem undurchsichtigen Entführungsfall.

Ostfrieslandkrimi "Friesenhuus" von Ele Wolff (Klarant Verlag. Bremen)

(firmenpresse) - Mit "Friesenhuus" hat Ostfriesenkrimi-Autorin Ele Wolff einen spannenden neuen Fall geschrieben, der als E-Book und Taschenbuch erschienen ist.

Der Schmuck-Millionär Hohboom hat Geburtstag. Angereist ist die gesamte Familie, mit Sohn und Schwiegertochter, einem Geschäftsführer der Firma und etlichen Angestellten.

Aber die Idylle trügt. Es kommt zur Eskalation!



Zum Inhalt:

Alles, was in Ostfriesland Rang und Namen hat, befindet sich im Hotel Friesenhuus in Leer, denn der bekannte Schmuck-Unternehmer Habbo Hohboom feiert seinen Fünfundsechzigsten. Doch während der Feier verschwindet sein Sohn Peter spurlos, und schon bald wird die Befürchtung zur Gewissheit: Der Juniorchef wurde entführt.

Die junge Krimi-Schriftstellerin Janneke Hoogestraat, die gerade im Friesenhuus einen Werbejob angenommen hat, ist vor Ort und voll in ihrem Element - ganz ungefragt ermittelt sie kräftig mit. Schnell wird klar, die Familie und das Unternehmen Hohboom sind geprägt von Streit und Machenschaften. Und so weigert sich der Schmuck-Millionär, das Lösegeld zu zahlen, denn er glaubt, sein Sohn habe die Entführung nur inszeniert. Die Katastrophe nimmt ihren Lauf ?



Der Ostfrieslandkrimi "Friesenhuus" (ISBN 978-3-95573-3495-4) von Ele Wolff ist im Klarant Verlag erschienen. Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro.

"Friesenhuus" (ISBN 978-3-95573-3494-7) gibt es ebenfalls als Taschenbuchausgabe (ISBN 978-3- 95573- 336-0) zum Preis von 11,99 Euro.



Mehr Informationen zu dem E-Book "Friesenhuus" erhält der Leser hier

https://www.amazon.de/Friesenhuus-Ostfrieslandkrimi-Ele-Wolff-ebook/dp/B01LXDH6C6 und eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/friesenhuus-ostfrieslandkrimi_22103505-1











Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.



Klarant Verlag

Rockwinkeler Heerstraße 83, 28355 Bremen

