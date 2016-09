Ken Daignault tritt in das Board of Directors von Imagin Medical ein



Imagin Medical ist der Entwickler des ultrasensitiven Bildgebungssystems i/Blue, das Urologen einen neuen Behandlungsstandard bei der endoskopischen Erkennung des Blasenkarzinoms bietet.



Vancouver, B.C. und Boston, MA, 29. September 2016 - Imagin Medical (CSE: IME) (OTC PINK: IMEXF) (Börsen Frankfurt/Stuttgart: DPD2) (das Unternehmen) gibt heute bekannt, dass Ken Daignault in das Board of Directors von Imagin eingetreten ist.



Das Unternehmen heißt Herrn Daignault, der nahezu 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Medizintechnik mit einem Schwerpunkt auf Urologie vorweisen kann, als ein wertvolles Mitglied im Board of Directors willkommen. Im Laufe seiner Karriere hatte er verschiedene Führungspositionen bei wichtigen Medizintechnikunternehmen inne und war zuletzt Director of R&D, Urology bei Boston Scientific. Überdies war er bei Kendall Healthcare (nun Covidien) und CR Bard, einem der weltweit größten Unternehmen im Urologiemarkt, beschäftigt. Ken hat Erfahrung mit allen Aspekten des Medizintechnikgeschäfts - von der Produktentwicklung und der Gestaltung von Protokollen und Verfahren für Labor- und präklinischen Tierversuche bis hin zur Ausarbeitung langfristiger Strategien für Produktportfolios in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Ken unterhält enge Beziehungen zu Marktteilnehmern im Bereich Urologie und wichtigen medizinischen Einrichtungen und kann Erfolge bei der Entwicklung von Produkten vom Konzept bis zur erfolgreichen Einführung vorweisen.



Ich freue mich ungemein, Ken in dieser Phase der Unternehmensentwicklung in unserem Board willkommen zu heißen, so Jim Hutchens, President und CEO von Imagin. Seine umfassenden Praxiserfahrung in der Medizintechnik fügt sich ideal in die Marktausrichtung von Imagin ein.



Über Imagin Medical

Imagin Medical entwickelt Bildgebungslösungen für die Früherkennung von Krebserkrankungen mittels Endoskop. Das Unternehmen ist überzeugt, dass es die von Ärzten zur Krebserkennung verwendete Methodik drastisch verbessern wird. Imagins erster Zielmarkt ist das Blasenkarzinom, das weltweit zu den bedeutendsten Krebserkrankungen zählt. In den USA ist es die sechsthäufigste und wegen der hohen Rezidivrate von über 50 % auch die in der Behandlung kostspieligste Tumorerkrankung. Unsere fortschrittliche, ultrasensitive Bildgebungstechnologie wurde im Lawrence Livermore National Laboratory entwickelt und basiert auf einem verbesserten optischen Design und modernen Lichtsensoren. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.imaginmedical.com.





FÜR DAS BOARD:



Jim Hutchens,



President & CEO



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner:

Bill Galine, Investor Relations

Telefon: (775) 737-3292

E-Mail: billgaline(at)gmail.com



890 West Pender Street, Suite 600

Vancouver, British Columbia

Kanada V6C 1J9

778-998-5000



133 Hampshire Road

Wellesley, MA, 02481, USA

617-571-6006

www.imaginmedical.com



Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen umfassen. Diese Aussagen sind Ausdruck der aktuellen Schätzungen, Auffassungen, Absichten und Erwartungen des Managements; sie lassen jedoch eine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen zwangsläufig Unsicherheiten beinhalten und dass die tatsächliche Performance von einer Anzahl an wesentlichen Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, beeinträchtigt werden kann. Dementsprechend können die eigentlichen und zukünftigen Ereignisse, Umstände und Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Schätzungen, Auffassungen, Absichten und Erwartungen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu berichtigen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.



Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder anerkannt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit der Meldung.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte undrechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!







