Ab 2017 - Solar Freiland oder Dach Anlagen bis 750 KWp - günstiger eigener Strom für Industrie Betriebe

Kosten für Solaranlagen aber auch Infos über die Netzeinbindung

(PresseBox) - Durch die Neuerung im Einspeisegesetz wird es 2017 möglich sein wieder bis zu 750 KWp Freland und Dachanlagen ohne Ausschreibungsverfahren lukrativ gestalten zu können. Auch die Einspeisung mit rund 9 Cent/KWh ist dann wieder möglich. Wer den Strom selbst verbrauchen kann, ist so wieder in der Lage enorme Kosten an der Stromrechnung zu sparen. Betriebe die einen hohen Strombedarf haben, können so auf Dauer erheblich Kosten einsparen.

Fast auf jedem Betriebsgrundstück ist Platz für eine 750 KWp Freilandanlage

Gerade Freiflächengestelle fu?r den Einsatz von kristallinen Solarmodulen hat hier ikratos 2 Systeme entwickelt. Rammen oder Direktaufbau in Ost und West Technik. Durch die Flexibilität der Grundschienen ist das Anpassungsverhalten an Unebenheiten des Bodens hervorragend. So ist ein bodenparalleles Verlegen der Module ohne aufwendige Erdarbeiten möglich. Gerade fu?r Großanlagen bedeutet dies hohe Kosteneinsparungen in punkto Montagezeit. Die unterschiedlichen Gestellvarianten fu?r verschiedene Modulanordnungen garantieren außerdem eine jeweils auf die Wunschkonfiguration optimierte, kostengu?nstige Materialwahl.

Ökologisch durchdacht

Durch die fundamentlose Ausfu?hrung sowie den Abstand der Module zum Boden vermeidet das System Freiland in Ost West Technik sowohl die Versiegelung als auch die Verödung des Bodens. Daneben ist auch das Rammpfosten-System oder Direktaufbau System besonders leicht ru?ckbaubar und komplett recyclingfähig.

Kosten und Messkonzepte zur Netzeinbindung nach VDE-AR-N 4105

Ost West hat den Vorteil Spitzenbegrenzung der Freilandanlagen durchzuführen. Freilandanlagen kosten ohne Netzeinbindung und Trafoanschluß zwischen 690 und 950 Euro netto, je nach Modulart und Gestell, schlüsselfertig verbaut.

Hinzu kommt die AC Einbindung, im Niederspannungs oder Mittelspannungsbereich, das Messkonzept je nach EVU Erfordernis Eigenerzeugung und die TAB des Netzversorgers nach der VDE-AR-N 4105, die Leistungsreduzierung nach VDE-AR-N 4105 EEG 2012 und die VDE und der NA Schutz nach VDE-AR-N 4105, umgangssprachlich oft auch als Niederspannungsrichtlinie bezeichnet, handelt es sich um die Neufassung der VDEW-Richtlinie ?Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz?.



Infos und Beratung

Solar Dach oder Freiland Anlagen bis 750 KWp - Infos unter Tel. 0800 9928000





iKratos Solar und Energietechnik GmbH

