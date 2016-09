Geplant, gebaut, vermarktet

Mit dem richtigen Partner können sich Bauträger wieder mehr aufs Bauen konzentrieren

(firmenpresse) - Grundstückssuche, Projektentwicklung und -vermarktung, Vertrieb der Wohn- oder Gewerbeeinheiten - Bauträger müssen sich mit einer Vielzahl an Aufgaben beschäftigen und der Bau selbst nimmt nur einen Bruchteil der gesamten Arbeit ein. Mit dem ganzheitlichen Bauträger-Service von Wüstenrot Immobilien Region Rhein-Neckar können sie sich wieder stärker auf ihre Kernkompetenz konzentrieren, denn Martin Goldberg und sein Team kümmern sich professionell um den Rest.



"Bauträger, die ein Neubauprojekt auf den Weg und an den Endkunden bringen möchten, brauchen neben einem geeigneten Grundstück auch vielfältige Informationen, um wichtige Entscheidungen treffen zu können", so der Leiter des Teams von Wüstenrot Immobilien Region Rhein-Neckar. Soll vermietet oder verkauft werden? Empfiehlt sich unter Umständen eine Mischlösung? Zu welchem Ergebnis kommt die Kosten-Gewinn-Kalkulation? "Und natürlich muss geklärt werden, was gemäß Bebauungs- und Flächennutzungsplan überhaupt erlaubt ist."



Um alle erforderlichen Informationen zu erhalten, ist schon vor Baubeginn eine intensive Recherche und Analyse erforderlich - für die das Bauunternehmen selbst in der Regel kaum Zeit und Ressourcen aufbringen kann. "Aufgrund unserer langjährigen Markt- und Branchenerfahrung sind Bauunternehmen bei uns von Anfang an richtig", sagt Martin Goldberg. "Wir kennen die Region Rhein-Neckar, den Immobilienmarkt sowie die Zielgruppen und bringen das Know-how mit, um Bauträger in allen Projektphasen kompetent und zuverlässig zu unterstützen."



Bereits bei der Projektanalyse stehen Martin Goldberg und sein Team den Bauunternehmen umfassend zur Seite. Sie erstellen eine detaillierte Standort-, Bedarfs- und Wettbewerbsanalyse, geben eine realistische Vermarktungsprognose ab, recherchieren geeignete Grundstücke und nehmen eine professionelle Erschließungs- und Nutzungsberatung einschließlich Empfehlungen zu Größe, Grundriss und Ausstattung sowie einer Miet- bzw. Verkaufspreiseinschätzung vor.





Auch in der Vermarktungsphase haben sich die Spezialisten aus Mannheim bereits vielfach als optimale Partner bewährt. Sie unterstützen auf Wunsch bei der Story-, Logo- und



Namensentwicklung für das Bauprojekt, konzipieren und errichten das Bauschild, übernehmen Printwerbung, Online-Marketing, Pressearbeit und vieles mehr. Auch die Erstellung eines Objektvideos mit innovativer 360-Grad-Besichtigung ist bei ihnen in den besten Händen.



Beim Projektvertrieb lassen Martin Goldberg und seine Kollegen Bauträger ebenfalls nicht alleine. Ob Interessenten-Direktansprache, Kontaktaufnahme zu Relocatern und Unternehmen, Besichtigungen, Bonitätsprüfung, Vertragsgestaltung und -abschluss, Finanzierungsvermittlung oder ähnliches - die Spezialisten kümmern sich auch darum. "Bauträger, die alle Objekteinheiten bis zur Bezugsfertigstellung zu 100 Prozent vermietet oder in einem gemeinsam festgelegten Zeitraum verkauft haben wollen, sind bei uns in jedem Fall an der richtigen Adresse."



Auf http://www.immobilienpartner-rhein-neckar.de finden Bauträger ausführliche Informationen dazu sowie zu Haus Verkauf Mannheim, Hausverkauf Mannheim und vielem mehr.







http://www.immobilienpartner-rhein-neckar.de



Makeln auf hohem Niveau und mit Leidenschaft - Wüstenrot Immobilien Region Rhein-Neckar steht seit vielen Jahren für individuelle, umfassende Beratung und Abwicklung bei der Vermittlung und dem Verkauf von Immobilien. Wir begleiten Sie mit Sachverstand, fundierten Marktkenntnissen sowie der Seriosität eines Großkonzerns und werden von einem umfangreichen Spezialisten-Netzwerk unterstützt. Als Experten für Scheidungs- und Erbschaftsimmobilien sowie Fachmakler für Neubauprojekte sind wir so selbst für die schwierigsten Herausforderungen Ihr zuverlässiger Partner. Darüber hinaus vermarkten wir Immobilien auch über unsere regionalen Kooperationspartner Württembergische Versicherung und Commerzbank und erreichen Ihre Zielgruppe noch schneller. Auch bei Finanzierung und Versicherung punkten die uns angeschlossenen Spezialisten durch optimalen, maßgeschneiderten Service und bedarfsgerechte Lösungen von mehr als 300 Banken.



Wüstenrot Immobilien Region Rhein-Neckar

