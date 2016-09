Nominierungen „Serafin Forschungspreis zu Unternehmertum“ stehen fest

Die Serafin Unternehmensgruppe zeichnet im Herbst jeweils eine herausragende Bachelor- und Masterarbeit an der Universität Witten/Herdecke aus.

(firmenpresse) - München, 30. September 2016. Die Serafin Unternehmensgruppe zeichnet im Herbst jeweils eine herausragende Bachelor- und Masterarbeit an der Universität Witten/Herdecke aus.



Für den Serafin Forschungspreis zu Unternehmertum wurden zwei Bachelor- und drei Masterarbeiten an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Universität Witten/Herdecke nominiert. Die in München ansässige Serafin Unternehmensgruppe wird jeweils eine Bachelor- und eine Masterarbeit im Herbst 2016 prämieren. Die Auszeichnungen sind mit jeweils 2.500 Euro dotiert. Von einer Fachjury wurden die B.A.-Arbeiten von Daniel Hecker zu den Entscheidungskriterien von Venture Capital Managern und von Manuel Ronnefeldt über den Markteintritt von Familienunternehmen in China, nominiert. Bei den M.A.-Arbeiten stachen Anne Gustenberg mit Ihrer Arbeit zum Verhältnis von Ausgründungen und ihren „Eltern-Organisationen“ und Marius Neuhaus zu Wettbewerbsvorteilen von kleinen und mittleren Unternehmen sowie Ivo Rettig mit seiner Betrachtung über den personenorientierten Führungsstil und seine Auswirkungen auf die Innovationskraft in Familienunternehmen hervor.



„Auch in diesem Jahr beeindruckt wieder die thematische Vielfalt der nominierten Arbeiten. Unternehmen können sich nur wünschen, dass Mitarbeiter sich als Unternehmer im Unternehmen verstehen und Verantwortung übernehmen. Dies wird an der Universität Witten/Herdecke bereits vorbildlich im Studium umgesetzt. Wir bei Serafin fördern deshalb gerne die Absolventen und bestärken damit die Uni auf diesem Weg weiterzugehen“, erklärt Philipp Haindl, Geschäftsführer der Serafin Unternehmensgruppe, das Engagement.



„Für uns in der Wirtschaftsfakultät der Universität Witten/Herdecke ist das wichtigste Ziel, Persönlichkeiten zu bilden bzw. die Grundlagen dafür zu legen. Wir freuen uns, dass mit dem Engagement der Serafin Gruppe und Herrn Haindl deutlich wird, dass wir damit genau die Erwartungen treffen“, freut sich der Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Prof. Dr. Birger P. Priddat.





Die „Serafin Forschungspreise zu Unternehmertum“ werden durch Philipp Haindl, Geschäftsführer der Serafin Unternehmensgruppe, im Rahmen des Fakultätsfestes am 5. November 2016 verliehen.

Serafin ist eine in München ansässige Unternehmensgruppe, deren Philosophie auf die mehr als 150-jährige Unternehmertradition der Familie Haindl zurückgeht. Bereits 1849 wurde der Grundstein für eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte gelegt, die Werte und Verantwortung über Generationen hinweg bewahrt hat.



Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, steht Serafin für eine langfristige Partnerschaft zwischen Kunde, Mitarbeiter und Gesellschafter. Dabei bietet Serafin den Unternehmen operative und strategische Unterstützung, um sich erfolgreich weiterzuentwickeln.



Derzeit erzielt die Serafin Unternehmensgruppe mit Gesellschaften in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien einen Umsatz von rund 500 Mio. Euro und beschäftigt mehr als 2.900 Mitarbeiter.



Kommentare zur Pressemitteilung