Die passende Angelbekleidung für den Herbst

(firmenpresse) - Auch in den kälteren Jahreszeiten wie dem Herbst, ist die richtige Angelbekleidung unverzichtbar. Diese sollte nicht nur warm und robust sein, sondern auch funktional, um kleinere Ausrüstungsteile zu verstauen. Denn Petri-Freunde lassen sich nicht durch Wind und Wetter vom Angeln abhalten.



Angelbekleidung – damit der Körper warm und die Füße trocken bleiben

Damit der Angelausflug gelingt, ist die passende Angelbekleidung ein Muss. Die meisten Angler schwören auf das sogenannte Zwiebelsystem. Dabei werden mehrere Schichten Kleidung angezogen, sodass der Angler allen Temperaturen angepasst ist - ganz egal wie warm oder kalt der Tag wird. Zudem sollte die passende Bekleidung wasserabweisend und die Gummistiefel im Idealfall wasserdicht sein. So bleiben die Füße selbst nach stundenlangen Angeln warm und trocken. Angelsachen wie Hosen, Pullover, Anzüge und Stiefel werden von vielen Anglern direkt an den gewünschten Zielfisch angepasst. Ob Raubfischangeln, Fliegenfischen oder Hochseefischen, die passende Angelbekleidung hält den Angler nicht nur warm, sondern ist auch praktisch zugleich.



Komplette Angelausrüstung aus einer Hand

Um kalte Herbsttage mit der richtigen Angelbekleidung anzugehen, finden passionierte Angler auf angel-domaene.de das passende Equipment. Von Jacken, Hosen, Pullover, Thermoanzüge bis hin zu Stiefeln, Schuhen und Mützen findet der Angler die passende Angelbekleidung. Der Onlineshop führt in seinem vielfältigen Produktportfolio, hochwertige und günstige Angelbekleidung von 4-Life, Blue Sky oder auch Cormoran. Selbst die Eigenmarke von Angel Domäne überzeugt durch ihre Qualität und den günstigen Preis.



Weitere Informationen zum Thema auf:

http://www.angel-domaene.de/angelbekleidung---729.html



Kurzprofil:

Bereits seit über 20 Jahren ist Angel Domäne eines der wichtigsten und größten Versandhäuser innerhalb Deutschlands. Im Online-Shop sowie im Hauptsitz in Beverungen und den beiden Zweigstellen in Herne und Leipzig finden Angel-Fans zu allen Facetten ihres Hobbys die besten und günstigsten Angebote. Damit der nächste Angelausflug zum Erfolg wird, wird auch ein unschlagbarer Service angeboten.





Angel Domäne

H&G GmbH & Co. KG

Zum Osterfeld 18

37688 Beverungen

Peter Held, Elmar Gockeln

Tel.: +49 (0) 5273 / 36 77 9 0



