Ausrüstung für das Spinnfischen von angelplatz.de

(firmenpresse) - Das Spinnfischen ist eine Art zu angeln und unterscheidet sich von anderen Arten insofern, dass man mit einfachen Kunstködern angelt, welche einen anderen Fisch oder einen Krebs imitieren sollen. Selbstverständlich wird für diese Angeltechnik ein spezielles Tackle benötigt. Beispielsweise wird eine kürzere Angelrute benötigt, die für mehr Freiraum und ein besseres Handling sorgt. Auf angelplatz.de finden Sie diese sogenannten Spinnruten und anderes Tackle zu einem angemessenen Preis.



Blinker in verschiedenen Ausführungen

Sehr oft werden Blinker als Köder beim Spinnfischen eingesetzt. Bei einem Blinker handelt es sich um ein flaches Metallstück, welches durch seine Form und Gewicht besondere Laufeigenschaften erlangt. Zusätzlich soll der metallisch schimmernde Glanz oder ein besonderer Farbauftrag den Fisch, im Regelfall den Raubfisch, zum Biss verleiten. Ebenso soll die meist gebogene Form des Blinkers beim Einholen den Lauf eines schwimmenden Fisches imitieren. Damit es dem passionierten Angler besonders einfach gemacht wird, die passenden Köder zu finden, bietet der Online-Händler angelplatz.de ein breites Band an solchen Ködern an.



Beste Markenqualität auf angelplatz.de

Um den Kunden einen besonders leichten und angenehmen Einkauf zu gewähren, ist das Sortiment auf angelplatz.de sehr breit aufgestellt, sodass Kunden hier alles für den Angelsport aus einer Hand beziehen können. Ganz egal, ob es sich um Angelruten für das Meeresangeln oder monofile Schnüre handelt, der Online-Händler setzt vorrangig auf gewährte Markenqualität. Hierzu verändert sich das Sortiment ständig, um so das Sortiment zu ergänzen und Neuheiten präsentieren zu können.



Kurzprofil:

Der Angelshop angelplatz.de bietet mit einem umfangreichen Sortiment eine große Auswahl für jeden Angler an. Neben dem kostenfreien Versand, ab einem Bestellwert von 99 Euro, haben Kunden die Möglichkeit, auf angelplatz.de verschiedene und sichere Zahlmethoden zu verwenden. Auch Newsletter und aktuelle Nachrichten rund um das Thema Angeln sind auf angelplatz.de zu finden.







Unternehmensinformation:

Angelplatz GmbH

Zuckmayerstr. 15

65582 Diez/Lahn

Tel: (0 64 31) 97 69 69-0





