Präsentation des neuen FIAT 124 Spider

Zur Präsentation des neuen Fiat 124 Spider wurden die Räume der Domäne Steinberg in Eltville sportli

(firmenpresse) - Auf den weißen Loungemöbeln in der Domäne Steinberg in Eltville nehmen 150 Journalisten Platz. „Motor“-Redaktionen aus ganz Deutschland sind von Fiat eingeladen worden, sich bei der Präsentation des Fiat 124 Spider ein Bild vom neuesten Roadster aus italienischem Hause zu machen.



Zur Präsentation haben die deutsche Muttergesellschaft FCA Germany AG und die Agentur Projekt X aus Heilbronn ein umfassendes Programm konzipiert: Nach einem kurzem Empfang, warteten über den Tag verteilte Testfahrten, die Pressekonferenz mit allen Infos zum sportlichen Newcomer und ein gemeinsamer Lunch. Die puristischen Räume der Domäne Steinberg hat Party Rent für die Pressevorstellung mit Mietmöbeln eingerichtet. Lange Bahnen der weißen Endless Lounge boten den Journalisten Platz vorm Podium, dahinter einige weiße Hightables. Der Großteil der betonierten, von Bildern des neuen Spiders gesäumten Räume, wurde mit einem schwarz-weißen Stuhlmix und italienischen Designtischen von lapalma bestückt. Die direkt am Kloster Eberbach gelegene Außenterrasse hat Party Rent zusätzlich mit der leuchtenden Big-Cut Lounge ausgestattet.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.partyrent.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Party Rent Group ist ein europaweit agierender Eventausstatter mit 23 Standorten und mehr als 700 Mitarbeitern in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Frankreich, Luxemburg und Skandinavien. Seit über 20 Jahren setzt die Gruppe ganzheitliche Ausstattungskonzepte für Veranstaltungen jeglicher Art und Größe um. Der Anspruch dabei: die perfekte Atmosphäre.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Party Rent Group

PresseKontakt / Agentur:

Party Rent Group

Unternehmenskommunikation

Herr Christoph Bovenkerk

Am Busskolk 16-22

46395 Bocholt

Tel: 02871/2481156

christoph.bovenkerk(at)partyrent.com



Datum: 30.09.2016 - 09:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1406784

Anzahl Zeichen: 1139

Kontakt-Informationen:

Firma: Party Rent Group



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 30.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung