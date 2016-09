Wir lieben schöne Dinge - spiritueller Schmuck

(firmenpresse) - Abaton Vibra ist Klangschalen-Experte und ein Händler, der auch schöne Dinge liebt. Sorgsam und liebevoll ausgewählter spiritueller Schmuck gehört deshalb mit zum Sortiment.



Amulette, Anhänger, Ringe, Ketten, Ohrringe und Armbänder voller positiver Energie und Ästhetik wollen entdeckt und getragen werden. Spiritueller Schmuck hat Spirit, er lädt nicht nur ein, sich zu schmücken und zu zieren, was die Menschen seit Urzeiten gerne tun. Es ist mehr, denn diese besonderen Schmuckstücke stecken voller Symbolkraft und Energie, unterstützen das Wohlbefinden, das Seelenleben und die Selbstheilungskräfte.



Hochwertige Materialien wie echtes Silber, Heilsteine und Kristalle, Kupfer, Perlmutt oder auch vergoldete Elemente zeichnen das Schmuck-Sortiment aus, das verschiedene Kraftsymbole und Schutzzeichen umfasst oder die natürliche Schönheit der farbenprächtigen Welt der Edelsteine zur Geltung bringt.



Chakraschmuck sieht nicht nur bezaubernd aus, sondern stärkt und harmonisiert die Energiezentren im Körper. So schenkt er Balance, Zufriedenheit, innere Ruhe, Kraft und Lebensfreude. Er erinnert ebenso an die alles durchströmende Lebensenergie, die auch Prana oder Chi genannt wird, und an die Wichtigkeit des Gleichgewichts von Körper, Seele und Geist.



Schmuckanhänger, Ringe und Ohrschmuck mit dem Symbol der Blume des Lebens sind ästhetisch, wunderbar filligran, wirken weich und weiblich. Die Lebensblume ist zudem ein uraltes Schutzsymbol, Sinnbild für absolute Harmonie, Teil der so genannten heiligen Geometrie und ihm wird eine energetisierende Wirkung zugesprochen.



Steinschmuck mit Heilsteinen rundet jedes Outfit farblich ab und die Energie und Symbolik der Steine kann gezielt genutzt werden, ob passend zum Sternzeichen, zum Aszendenten oder zur Unterstützung in der aktuellen Lebensphase.



Edelsteine und Kristalle werden von vielen Völkern als göttliche Energie auf Erden gesehen und inzwischen besinnen sich auch zahlreiche Wissenschaftler und Mediziner zurück auf altbekannte Heilmittel. Edelsteine und Mineralien spielen in unserem Organismus eine große Rolle und ihre Kraft kann uns auf verschiedenen Ebenen unterstützen.





Malas, die Gebetsketten der Hindus, aus Naturmaterialien sind trotz ihrer Schlichtheit optischer Blickfang und zugleich Meditationshilfe. Sie werden üblicherweise beim Rezitieren von Mantras genutzt, können aber ebenso als Halskette oder Armband getragen werden.



https://www.sound-spirit.de/shop/Schmuck-schoen-und-voller-Kraft/ (https://www.sound-spirit.de/shop/Schmuck-schoen-und-voller-Kraft/)





http://www.sound-spirit.de



Abaton Vibra bedeutet "Schwingungen des Allerheiligsten". Die schwäbische Firma gibt es bereits seit 1993. Begonnen hat der Firmengründer Frank Plate mit dem Handel von Tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen, was bis heute die Spezialität des Esoterik-Großhandels ist. Gleichzeitig begann er, die Klangmassage mit Planetenschalen zu entwickeln. Sein Wissen darüber gibt er seit 1997 in Seminaren weiter. Christina Plate ist ausgebildete Yogalehrerin (BYV) und Meditationskursleiterin. Seit 2009 unterrichtet sie bei Abaton Vibra u.a. den Einsatz von Planetenklangschalen im Yoga.

Abaton Vibra

Abaton Vibra

Frank Plate

Jahnstrasse 40

70771 Leinfelden-Echterdingen

info(at)abaton-vibra.de

0711-701356

http://www.sound-spirit.de



Firma: Abaton Vibra

Ansprechpartner: Frank Plate

Stadt: Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711-701356





