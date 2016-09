NRW: Rauchwarnmelder ab 2017 in jeder Wohnung Pflicht / Initiative "Rauchmelder retten Leben" gibt wichtige Hinweise für Eigentümer von selbst genutztem und vermietetem Wohnraum sowie deren Mieter (FOTO)

(ots) -

Der Countdown läuft: In rund drei Monaten endet in

Nordrhein-Westfalen die Übergangsfrist für die

Rauchwarnmelderpflicht. Ab 1. Januar 2017 müssen auch bestehende

Wohngebäude mit Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. Die

nordrhein-westfälische Landesbauordnung verlangt dann in allen

Kinder- und Schlafzimmern sowie angrenzenden Fluren die

lebensrettenden Geräte. Weitere Melder sollten idealerweise in

Gemeinschaftsräumen wie im Wohnzimmer installiert werden, da hier die

Brandgefahr beispielsweise durch Kerzen oder elektrische Geräte

besonders groß ist. Die Rauchwarnmelderpflicht besteht für Neu- und

Umbauten in Nordrhein-Westfalen bereits seit April 2013.



"Beim Einbau von Rauchwarnmeldern gilt: Je eher, desto besser,

denn noch immer sterben in Deutschland pro Jahr rund 400 Menschen an

den Folgen eines Brandes. 95 Prozent davon ersticken an giftigen

Rauchgasen, die meisten nachts in ihren eigenen vier Wänden. Fast

zwei Drittel sind Senioren. Rauchwarnmelder hätten sie warnen

können", ist Ulrich Bogdahn, Amtsleiter der Feuerwehr Essen und

Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren

NRW überzeugt. "Die Erfahrung aus anderen Bundesländern zeigt, dass

viele Eigentümer und Vermieter leider erst das Ende der

Übergangsfrist zum Anlass nehmen, sich Gedanken über die Installation

zu machen. Damit setzen sie ihre Mieter oder auch die eigene Familie

unnötigen Risiken aus. Wir empfehlen die Rauchmelder möglichst

zeitnah zu installieren, denn zum Jahresende kann es sowohl bei den

gewünschten Dienstleistern als auch Geräten zu Engpässen kommen",

meint Manfred Flore vom Landesinnungsverband des

Schornsteinfegerhandwerks NRW.



Was bei der Rauchwarnmelderpflicht in Nordrhein-Westfalen zu

beachten ist, hat die Initiative "Rauchmelder retten Leben" für die

Interessengruppen Mieter, Vermieter und



Wohnungseigentümer-Gemeinschaften jetzt zusammengestellt.

Interessierte finden die Hinweise im angehängten Dokument.



Honorarfreie Pressefotos unter:

www.rauchmelder-lebensretter.de/presse/fotos/



Über "Rauchmelder retten Leben":



Das Forum Brandrauchprävention e. V. betreibt seit dem Jahr 2000

die Initiative "Rauchmelder retten Leben". Das Ziel des Forums ist

die Brandschutzprävention, insbesondere mit Rauchwarnmeldern.

Mitglieder des Forums sind führende Dachverbände wie der Deutsche

Feuerwehrverband (DFV) und die Vereinigung zur Förderung des

Deutschen Brandschutzes (vfdb) sowie Hersteller und Dienstleister. Am

12.06.2012 gründete das Forum Brandrauchprävention einen eigenen

gemeinnützigen Verein. Geschäftsstelle des Forums ist die Agentur

eobiont GmbH, die die Kampagne betreut und als Ansprechpartner zur

Verfügung steht.







