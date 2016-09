Das Erste: Drehstart für die neue ARD-Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" (AT) mit Tanja Wedhorn (FOTO)

Auf der Ostseeinsel Rügen haben diese Woche die Dreharbeiten zum

Auftakt der neuen Komödienreihe "Praxis mit Meerblick" (AT) begonnen.

Tanja Wedhorn übernimmt die Hauptrolle der charmanten Ärztin Nora

Kaminski, die sich leidenschaftlich für das Wohl ihrer Patienten

einsetzt und mit ihrer anpackenden Art für Aufruhr in der Inselidylle

sorgt. Frisch auf Rügen gestrandet und noch vollkommen fremd auf der

Insel, nimmt sie eine neue Stelle in der Praxis ihres alten

Studienfreundes Richard Freese (Stephan Kampwirth) an. Unter der

Regie von Jan Ruzicka wird voraussichtlich bis zum 28. Oktober auf

Rügen (Sassnitz, Binz und Bergen) und in Stralsund gedreht.



Sprechstunden mit Ostseeblick statt karibisches Meeresrauschen:

Nicht ganz freiwillig landet die frühere Schiffsärztin Nora Kaminski

auf Rügen. Die 42-jährige Medizinerin ohne Doktortitel steckt in

finanziellen Nöten und ist froh, dass Studienfreund Dr. Richard

Freese sie in seiner Praxis aufnimmt. Bei den eigenwilligen

Insulanern eckt die Frohnatur aus dem Ruhrpott allerdings schnell

gewaltig an: Nora gerät in einen Familienkonflikt, streitet mit ihrem

Vermieter und verscherzt es sich bei den Kollegen. Als sich

herumspricht, warum sie ihre vorige Anstellung auf einem

Luxus-Kreuzfahrtschiff verloren hat, steht Nora schon wieder vor dem

Aus. Am liebsten würde sie ihre Sachen packen und die Insel Hals über

Kopf verlassen. Richard, ein stures Nordlicht, will jedoch Kurs

halten ...



In weiteren Rollen spielen u. a. Hans-Uwe Bauer, Martin Lindow,

Morgane Ferru, Anne Werner, Sarah Bauerett, David Bredin, Matthias

Komm, Alexander Czerwinski.



"Praxis mit Meerblick" (AT) ist eine Produktion der REAL FILM

BERLIN im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Drehbuch: Lars Albaum

und Michael Vershinin. Hinter der Kamera steht Gunnar Fuß.

Produzentin ist Heike Streich. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa.









