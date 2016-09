GET Global Education gewinnt das Goethe Institut als neuen Partner

Die Münchner Bildungsberatung verstärkt ihr internationales Netzwerk

(firmenpresse) - München, September 2016: Die Münchner Bildungsberatung GET Global Education Tumulka kooperiert ab diesem Jahr mit dem Goethe Institut. Der Educational Consulting-Anbieter berät Schüler und Erwachsene zu Sprachreisen und Schulaufenthalten im Ausland. Mit dem Goethe Institut verstärkt GET Global Education sein internationales Partnernetzwerk um einen weiteren hoch renommierten Anbieter von Sprachkursen und baut sein Angebot für Deutsch als Fremdsprache aus.



GET Global Education – der persönliche Kompass für die perfekte Sprachreise

GET Global Education Tumulka unterstützt Schüler und Erwachsene bei der Auswahl von Sprachreisen und der Umsetzung von Auslandsaufenthalten. Die von Bella Tumulka geführte Agentur greift dabei auf ihr weltweites Partnernetzwerk von über 400 Schulen, Internaten und Summercamps zurück, um Sprachschülern ein individuell abgestimmtes Kursangebot zu ermöglichen. In einer persönlichen Beratung entwickeln die Sprachreise- und Bildungsexperten maßgeschneiderte Auslandsaufenthalte, die die Wünsche und Bedürfnisse eines jeden einzelnen Schülers genau widerspiegeln.



Kooperation für das neue Orientierungsangebot Deutsch als Fremdsprache

Die neue Kooperation mit dem Goethe Institut verstärkt nochmals das Portfolio renommierter Partner aus dem Bildungsbereich von GET Global Education. „Wir freuen uns, mit dem Goethe Institut einen international anerkannten Anbieter von Deutschkursen als neuen Partner gewonnen zu haben.“, erklärt Geschäftsführerin Bella Tumulka. „Damit erweitern wir unser vielfältiges Orientierungsangebot für alle Menschen, die Deutsch als Fremdsprache erlernen möchten.“ Besonders für den Italienischen Markt, welchen GET seit mehreren Jahren betreut, ist dieser Ausbau der Auswahl ein enormer Gewinn.

Im Rahmen der ab sofort beginnenden Zusammenarbeit begleitet GET Global Education Tumulka den Zugang zum gesamten Kursangebot des Goethe Instituts an über 30 Standorten in Deutschland und Österreich. Gemäß der GET-Philosophie stimmen die persönlichen Bildungsberater ihre Kursempfehlungen auf die individuellen Präferenzen und das jeweilige Sprachniveau interessierter Schüler ab.





Gemeinsame Werte als Grundlage für die neue Partnerschaft

Das 1951 gegründete Goethe Institut mit Sitz in München ist das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland. Es fördert die Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland und vermittelt ein aktuelles Deutschlandbild. Dazu zählen auch Sommersprachcamps, bei denen Kinder und Jugendliche bei einem begleitenden Freizeitprogramm Deutsch lernen und Einblicke in die deutsche Kultur erfahren. Wie auch GET Global Education Tumulka steht das Goethe Institut für interkulturelle Verständigung, Gemeinwohl, globale Kommunikation und höchste Qualitätsansprüche. Diese gemeinsam gelebten Werte machen das Goethe Institut zum idealen Partner von GET Global Education Tumulka.







