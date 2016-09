Außergewöhnliche Graffiti-Leinwandbilder auf galeria-xxl.de

(firmenpresse) - Graffitis, Tattoos und Cartoons gehören schon längst zur Kunst der heutigen Zeit. Diese Kunstrichtungen grenzen sich in mehreren Hinsichten von vielen anderen Kunstrichtungen ab und sind gerade deshalb in der heutigen Zeit so beliebt. Auf galeria-xxl.de finden Sie eine große Auswahl dieser extravaganten Kunstdrucke aus der ganzen Welt.



Graffiti- Eine interessante Kunstrichtung

Graffiti ist der Plural des italienischen Worts „graffito“ und leitet sich aus dem alt-griechischem vom übersetzten Wort „schreiben“ ab. Unabhängig von vielen rechtlichen Aspekten lassen sich Graffiti heutzutage als Kunstwerke betrachten. Es gibt viele verschiedene Arten von Graffiti, deren Abgrenzung häufig nicht eindeutig ist. Besonders die extravagante Darstellung der Objekte und die damit zusammenhängende Unterscheidung zu anderen Kunstrichtungen, macht diese so besonders. Auf galeria-xxl.de holen Sie sich die moderne Wandmalerei als Kunstdruck von der Straße in Ihre eigenen vier Wände.



Kunstdrucke in riesiger Auswahl auf galeria-xxl.de

Im Onlineshop galeria-xxl.de finden Kunstliebhaber qualitativ hochwertige Gemälde als Kunstdruck auf Leinwand aufgezogen. Diese Reproduktionen sind kaum von echten Gemälden, bei denen üblicherweise viele Farben vermischt werden, zu unterscheiden. Besonders die vielen farbenfrohen Kunstdrucke lassen Ihr Wohnzimmer erstrahlen. Ihnen kann dabei überlassen werden, ob Sie die Kunstdrucke im Hochkant- oder Querformat aufhängen wollen, da viele der Gemälde in beiden Formaten ein absoluter Hingucker sind.



http://www.galeria-xxl.de/tattoo-wandbilder-graffiti-wandbilder-graffiti-poster-cartoon.html



Kurzprofil:

Mit dem Sitz in Magdeburg verschickt das Unternehmen Galeria XXL eine vielfalt an Leinwandbilder in Großformat an seine Kunden. Bei einer Auswahl von über 56 Millionen Wandbilder, steigt nicht nur die Quantität und Qualität des Sortiments, sondern bietet Kunden die Möglichkeit das passende Bild für die Wand zu finden. Aktuelle Aktionen des Unternehmens führen dazu, dass der Versand ab einem Bestellwert von 20 Euro deutschlandweit kostenfrei gewährt wird. Diese Aktion ist zeitlich beschränkt.







Unternehmensinformation:

Galeria XXL

Blankenburger Straße 27a

39118 Magdeburg

Tel.:0391/6111116







Galeria XXL

Datum: 30.09.2016 - 11:36

Firma: Galeria XXL

Ansprechpartner: Herr Döhler

Stadt: Magdeburg

Telefon: +49 (0) 531 / 390 420 -0



