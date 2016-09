Wintergärten, Glashäuser, Überdachungen und vieles mehr- Infotage für Endverbraucher in NRW Wintergarten Preise , Material, Baugenehmigung u.v.m.

Erfolgsgeschichte Wintergarten – Kein Ende in Sicht.

Sonderinformationstage für Endverbraucher in NRW

Fortuna Wintergarten - Marktführer im Rheinland für Wintergärten

(firmenpresse) - Der Marktführer für Wintergärten und Terrassendächer im Rheinland lädt zu einer 2 tägigen Sonderveranstaltung unter dem Motto: MEHR WISSEN – BESSER PLANEN ! ein



Licht ist Leben! Nicht nur ältere Menschen wissen eine ausreichende Versorgung mit Tageslicht zu schätzen. Licht ist für Gesundheit und Wohlbefinden unverzichtbar. Vielleicht gerade deshalb besteht bei vielen Hausbesitzern der Wunsch eine Terrassenüberdachung einen Sommer oder Wintergarten am Haus anzubauen.



Viele unserer Kunden berichten: „ Es war die beste Investition. Wir sind jeden Tag im Garten.“ Meist soll der Glasanbau oder die Überdachung ein Begleiter durch die Jahreszeiten sein. Terrassen – und Wintergartenbau ist eine verantwortungsvolle Bauaufgabe.



Bauherren treffen eine Entscheidung für ein Leben mit der Anschaffung moderner Produkte. Von daher ist die Planung sehr anspruchsvoll und muss auf den Punkt passen. Das Langenfelder Familienunternehmen Fortuna Wintergarten setzt seit Jahrzehnten diese Planungen verantwortungsvoll für seine Kunden mit hochwertigen Produkten Made in Germany um.



Bei der Planung bietet das Unternehmen während der 2 tägigen Sonderinformationstage 2016 am 28. und 29. Oktober 2016 in der 1000 qm großen Ausstellung auf dem Betriebsgelände in Langenfeld an der Steinstraße 1 kostenfreie Infovorträge zu verschiedenen Themen an.



Am Anfang steht oft die Frage: Muss ich meinen Nachbarn um Genehmigung fragen? Brauchen wir eine richtige Baugenehmigung? Welches Material nehme ich? Was kostet ein Wintergarten? Wie sind die Preise bei Terrassendächern? Welche Formen gibt es? Wie heiß ist es unter einem Glasdach?



und, und, und ……………………………………



Damit Sie kostenfrei und unverbindlich Planungssicherheit bekommen bietet Fortuna Wintergarten für Endverbraucher 2 unterschiedliche KOSTENFREIE Infovorträge an.



Gute Planung erspart viel Ärger!



Im Vortrag 1 – Modernisierung von Fenster und Türen- erhalten Sie viele Informationen zum Thema Materialwahl, Energieeinsparung und natürlich zum möglichen Einbruchschutz der modernen Bauelemente. Ebenso werden unterschiedliche Verglasungen, Farben und mögliche Förderungen des Staates beim Einbau neuer Elemente vorgestellt.





Vortrag 2 -Wintergärten-Sommergärten-Terrassendächer- Hier dreht sich alles um die Konstruktionsmöglichkeiten, Baugenehmigung, Materialwahl, Belüftung, Beschattung und natürlich die Preisgestaltung dieser Glasanbauten.



Die Vorträge dauern jeweils ca. 1 Stunde und verpflichten Sie zu nichts! Aus organisatorischen Gründen bittet das Unternehmen jedoch um eine kurze Anmeldung gerne auch Online unter: www.Fortuna-Wintergarten.de



Besondere Öffnungszeiten während der Infotage:



Wir wollen unseren Kunden auch außerhalb der sonst üblichen Geschäftszeiten die Möglichkeit geben bei einem Cappuccino oder einem Glas Rotwein die Terrassenwelten in der 1000 qm Ausstellung in Augenschein zu nehmen. Highlight ist dabei die stimmungsvolle Wintergartennacht bis 21.00 Uhr mit Beratung durch das Expertenteam in allen Abteilungen.

Die Tore öffnen sich am Freitag, den 28.10.2016 von 09.00-21.00 Uhr und am Samstag, den 29.10.2016 von 09.00 – 18.00 Uhr.



Eine kostenfreie Architektensprechstunde am 28.Oktober von 18.00-20.00 Uhr rundet den Service im Langenfelder Familienunternehmen ab.



Prospektservice



Gerne können Sie vorab kostenfrei Prospekt- und Produktunterlagen zu allen Themenbereichen anfordern unter 02173-18805 oder Online unter: www.Fortuna-Wintergarten.de



Das Team freut sich auf Ihren Besuch und sagt

„ Herzlich Willkommen “



PS.

Wintergartenbau ist Vertrauenssache. Deshalb ist Fortuna Wintergarten seit vielen Jahren auch aktives Mitglied im Bundesverband Wintergarten und unterliegt einer besonderen Einhaltung hoher Qualitätsstandards.







Fortuna Wintergarten steht für einen Service von A-Z. Beratung, Planung, Verkauf und eigene Montage der Produkte in ganz NRW. Alles rund um das Haus vom Rollladen bis zum fertigen Wohnwintergarten.

