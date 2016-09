Zehn Jahre bei Schön Touristik

Darmstadt, im September 2016. Jubiläum bei Schön Touristik: Im September feiert Produktmana-gerin Ruth Fölix ihre zehnjährige Unternehmenszugehörigkeit.?Wir freuen uns sehr, mit Ruth Fölix eine so erfahrene Touristikerin in unserem Team zu haben?, b

Schön Touristik

(firmenpresse) - Darmstadt, im September 2016. Jubiläum bei Schön Touristik: Im September feiert Produktmana-gerin Ruth Fölix ihre zehnjährige Unternehmenszugehörigkeit. ?Wir freuen uns sehr, mit Ruth Fölix eine so erfahrene Touristikerin in unserem Team zu haben?, betont Geschäftsführer Johan-nes Schön. ?Gerade in einem überschaubaren Team, wie wir es sind, ist es wichtig, mit Kollegen zusammen zu arbeiten, die das Unternehmen, das Produkt und auch die Kunden so gut kennen.?



Seit sie in 2006 als Produktmanagerin bei dem Gruppenreisespezialisten in Darmstadt begann, hat sich viel getan: ?Ich habe hautnah miterlebt, wie die kleine Firma in diesen Jahren immer weiter gewachsen ist ? die Mitarbeiterzahl hat sich verdoppelt?, erinnert sich Ruth Fölix. ?Und ich habe viel Schönes und Spannendes erlebt. Vor allem in den Hochphasen der Abwicklung passiert jeden Tag etwas anderes ? der Job ist nie langweilig, man hat mit vielen interessanten Menschen und einem tollen Produkt zu tun.?

Abwechslungsreiche Inforeisen führten die Betriebswirtin zum Skifahren nach Andorra oder zum Wandern nach Korsika und Sardinien ? ein weiterer Pluspunkt ihrer Arbeit. Sehr angenehm findet sie auch die Möglichkeit, des Öfteren von zu Hause aus zu arbeiten. ?Ich habe damals lange nach einem passenden Arbeitsplatz in der Touristik gesucht und mich bei Schön Touristik von Anfang an wohl gefühlt. Zehn Jahre sprechen wohl für sich?, schmunzelt die 38-Jährige.





Gruppenreisen vom Spezialisten... erhalten Sie bei uns für die ausgesuchten Destinationen Korsika, Sardinien, Sizilien, Andorra, Odenwald/ Bergstraße und weitere ausgewählte Destinationen. Als Paketreiseveranstalter und Incomer halten wir viele wertvolle Kontakte, kreative Ideen und erstklassige Ortskenntnisse für Sie bereit!

Schön Touristik

Schön Touristik

Oberstraße 1

64297 Darmstadt

m.janss(at)schoen-touristik.de

+49 (6151) 39109-0

Schön Touristik

- -

Darmstadt

+49 (6151) 39109-0





