Erpressungspolitik: Medico international kritisiert EU-Position bei Konferenz zur Afghanistan-Hilfe

(ots) - Als "eine Form der Erpressungspolitik in

neokolonialer Manier" bezeichnet der Südasien-Referent von medico

international Dr. Thomas Seibert die bekanntgewordenen Pläne der EU

für die internationale Hilfskonferenz zu Afghanistan am 4/5. Oktober

in Brüssel. Wie ein geleaktes Dokument belegt, plant die

EU-Kommission, weitere finanzielle Unterstützung für das zu 40

Prozent von Auslandshilfe abhängige Afghanistan von der Zustimmung

der afghanischen Regierung zur Aufnahme von 80.000 afghanischen

Geflüchteten aus Europa abhängig zu machen (http://ots.de/oJwi0).



Ein entsprechendes Abkommen möchte die Kommission bereits im

Sommer nächsten Jahres in Kraft setzen. In parallelen Verhandlungen

mit dem Iran und Pakistan soll erreicht werden, dass sich diese

beiden Länder bereit erklären, weitere afghanische Geflüchtete

aufzunehmen.



"Die Verknüpfung von Finanzunterstützung mit der Verpflichtung zur

Rücknahme von Flüchtlingen ist das neue Paradigma der

Entwicklungshilfe", so Thomas Seibert. Eine fatale Entwicklung, so

der medico-Referent. Denn statt Fluchtursachen zu bekämpfen,

verschärfe man damit systematisch die Probleme in den Ausgangsländern

und damit die Fluchtursachen. "Wie schizophren diese Pläne sind,

zeigt das geleakte Dokument, das systematisch all' die Gründe

auflistet, warum es unmöglich ist, geflüchtete Afghanen zur Rückkehr

in ihr Land zu nötigen."



Dabei, so Seibert, setzten deutsche Politiker wie Innenminister

Thomas de Mazière auf populistische Slogans wie: Afghanistan habe

genug Hilfe bekommen und müsse jetzt allein klar kommen. Tatsächlich

ist Afghanistan seit Jahrzehnten Schauplatz globaler

Stellvertreter-Kriege, die die Möglichkeiten des Landes zerstört

haben, sich selbst zu helfen. Europas Regierungen behaupten, dass

zumindest einige Gegenden Afghanistans für Rückkehrer sicher sein.





"Das ist falsch", so Thomas Seibert. "Die Sicherheitslage hat sich

dramatisch verschlechtert, allein 2015 waren über 11.000 zivile Opfer

zu beklagen. Keine Gegend ist wirklich sicher, selbst Kabul nicht."

Es gab allein 80 Tote bei einem Anschlag auf eine Demonstration im

Juli dieses Jahres. Aufgrund der tiefen ethnischen und religiösen

Spannungen, die Ergebnis dieser Stellvertreterkriege seien, könne man

Menschen nicht einfach an beliebigen Orten unterbringen. Zudem irrten

heute schon über eine Million Binnenflüchtlinge durch das Land.



Medico international unterstützt seit vielen Jahren lokale

Partnerinnen und Partner in Afghanistan. Darunter die Menschenrechts-

und Demokratieorganisation AHRDO, die mit lokalen multiethnischen

Projekten, sich um die gesellschaftliche und juristische Aufarbeitung

der Kriegsverbrechen bemüht und Ansätze lokaler Selbstverwaltung

fördert.







Pressekontakt:

Weiter Hintergrundinformationen zu dem Hilfegipfel finden Sie unter

www.medico.de

Für Interviews steht Dr. Thomas Seibert zur Verfügung unter:

016097557350



Original-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

medico international

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.09.2016 - 11:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1406939

Anzahl Zeichen: 3379

Kontakt-Informationen:

Firma: medico international

Stadt: Frankfurt/Main





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung