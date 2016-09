IP Telefonanlagen als Option für billigeres telefonieren

Die neue Technologie der Telefonanlagen ermöglicht viele Vorteile beim Telefonieren in einem Betrieb.

(firmenpresse) - Mit der vorankommenden Technologie ergeben sich innovative Möglichkeiten für kosteneffizientes Kommunikation im Betrieb. Eine Möglichkeit wäre die Installation einer Telefonanlage (https://business.t-mobile.at/aic/). Wir präsentieren ihnen die Chancen dieser Technologie.



Trotz der steigenden Popularität des Mobilfunks stellt die traditionelle Festnetznummer noch immer eine wichtige Komponente bei den Betrieben: Sie dient zum einen als Imagefaktor und zum anderen präsentiert sich das Festnetz für Konferenzen und Sekretariatstätigkeiten weiters als prädestiniertes Übertragungsmedium. Um das Festnetz jetzt für diese Zwecke verwenden zu können, ist keine komplexe und teure Inbetriebname einer noch veralteten Telefonanlage notwendig.



Denn in den heutigen Zeiten werden hosted PBX Anlagen und deren Anwendung immer populärer. Solch eine virtuelle Telefonanlage ist auf den Servern des Anbieters gehostet und man zahlt pro Monat für diesen Dienst. Die Technologie ist auf Basis von VoIP (Voice over IP) aufgebaut. Abgeleitet bedeutet das, dass man lediglich eine effektive Internetverbindung braucht. Ein großer Vorteil dieser Anlagen ist die gute Skalierbarkeit. Darum können ohne Probleme mehrere Handys und Festnetzgeräte zum bestehenden Telefonnetzwerk dazugefügt werden.



Überdies gibt es sich bei der Nutzung solcher PBX Anlagen vergleichsweise zu älteren Telefonanlagen noch weitere Vorzüge für die Firma: Die PBX-Anlagen sind vornehmlich offener und kompatibler bezüglich den gängigen IT-Komponenten wie beispielsweise Servern, Telefonen, Protokollen sowie Betriebssystemen.



Die Technologie hinter Telefonanlagen (https://business.t-mobile.at/aic/technologie_telefonanlage.php) bessert die Schwächen von veralteten proprietären Anlagen aus. Telefonanlagen haben aufgrund ihrer Vergangenheit den Ruf einer mühsamen, zeit- und kostenintensiven Inbetriebnahme: Wenn ein neuer Mitarbeiter beispielsweise an die Telefonanlage mit einer neuen Nebenstelle angeschlossen werden wollte, so musste man den neuen Arbeitsplatz mit separaten Leitungen und Kabeln verbauen. Dazu kommen noch die teuren Weiterleitungen der Nebenstellen auf das Handy des Mitarbeiters. Nicht zuletzt kostete es erheblichen Arbeitsaufwand, wenn man die Anlage in ein anderes Büro umziehen wollte.





Durch neue moderne IP Telefonanlage gehören diese Szenarien der Vergangenheit an. Und nicht nur das: Mit einer umfassenden IP Telefonanlage werden den Mitarbeitern eines Unternehmens eine Nummer für aus- und eingehende Anrufe am Festnetz- und Mobiltelefon bereit gestellt. Umfangreiche technische Maßnahmen, wie ein redundanter Systemaufbau, macht eine Telefonanlage-Lösung zudem ausfallssicher.



Die Verschmelzung von Mobilfunk und Festnetz bietet für Unternehmen beliebigen Umfangs einen nach außen hin deutlich professionelleren Auftritt. Ein konsistentes Rufnummernkonzept gewährleistet strukturierte Prozesse und erhöht zugleich die Produktivität des Unternehmens. Statt unterschiedlicher Nummern pro Mitarbeiter gibt es eine konsistente Rufnummer, die sowohl für das Festnetz als auch das Mobiltelefon gilt. Somit wird die Erreichbarkeit der Angestellten vom Schreibtisch entkoppelt und Anweisungen können in der Folge schneller ausgeführt werden. Ein weiterer Pluspunkt der Konvergenz ist, dass wesentliche Funktionen einer IP Telefonanlage wie Chef-Sek-Funktion nicht nur am Festnetz, sondern auch am Mobiltelefon zur Verfügung stehen.



Weitere Vorteile zu den Vorteilen von modernen Telefonanlagen (http://businessblog.t-mobile.at/moderne-telefonanlagen/) erfahren Sie in diesem Blogbeitrag.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.acris.at



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die ACRIS E-Commerce GmbH aus Linz beschäftigt eine Reihe von Spezialisten rund um Onlinemarketing, E-Business und Online Shopping. Das Team hat sein Know-How als Marktführer auf der Basis von 25 Jahren Erfahrung als Distanzhändler und über 12 Jahren als professioneller Player im Bereich E-Commerce aufgebaut.



Das Leistungsspektrum von ACRIS

ACRIS setzt auf ganzheitliche E-Commerce Projekte und der Performance orientierten Produktvermarktung.



Das Spezialgebiet des ACRIS Online Marketing Teams ist SEO Optimierung von Online Shops und Webseiten, der Steigerung der Conversion Rate und die Performance orientiere Leistungserbringung.



Referenzen von ACRIS

T-Mobile.at, Hartlauer.at, Eybl.at, Bet-at-Home.com, Feichtinger.biz und einige mehr kommen aus verschiedenen Branchen des B2C / B2B Handel und zählen zu den Besten Unternehmen in Österreich und Deutschland.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ACRIS E-Commerce GmbH

PresseKontakt / Agentur:

ACRIS E-Commerce GmbH

Wolfgang Kern

Am Pfenningberg 60

4040 Linz

ma_n(at)acris.at

+43(0)732-250068

http://www.acris.at



Datum: 30.09.2016 - 12:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1406949

Anzahl Zeichen: 3783

Kontakt-Informationen:

Firma: ACRIS E-Commerce GmbH

Ansprechpartner: Wolfgang Kern

Stadt: Linz

Telefon: +43(0)732-250068





Diese Pressemitteilung wurde bisher 12 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung