GRIP EXTREM - Das Motormagazin: "Die zehn spektakulärsten Filmautos" (FOTO)

- Die Top 10 der bekanntesten und krassesten Kultgefährte aus der

Kinowelt

- Sendetermin: Sonntag, 02. Oktober 2016, um 17:00 Uhr bei RTL II



Kino und Autos - diese Mischung zieht immer. Doch welcher

Auto-Kinofilm war in Deutschland der erfolgreichste? GRIP EXTREM

zeigt die Top 10 der Filmautos!



Von "Need For Speed" mit dem legendären Shelby Mustang GT 500,

über "Manta Manta", der Komödie aus den 90ern, die den Manta zum

Kultgefährt und Til Schweiger auf einen Schlag berühmt machte. GRIP

EXTREM testet die spektakulärsten Filmautos. Und natürlich darf ein

Film nicht fehlen: "The Fast And The Furious - Tokyo Drift" mit dem

Nissan 350Z. Welcher Auto-Streifen hat die meisten Besucher ins Kino

gelockt und welches Auto ist am spektakulärsten?



"GRIP Extrem - Das Motormagazin" zeigt die Top 10 der Filmautos am

Sonntag, den 02. Oktober 2016 um 17:00 Uhr bei RTL II.



Über "GRIP - Das Motormagazin":



Seit acht Jahren und in über 300 Sendungen bietet "GRIP - Das

Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags bei RTL II kompetenten

Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor,

einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP"

Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher.

Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche die

heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente

