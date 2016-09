Der Tagesspiegel: Bankenexperte: Deutsche Bank könnte Opfer von Spekulanten sein

(ots) - Bankenexperte Hans-Peter Burghof fordert die

Bankenaufsicht Bafin auf, die jüngsten Kursstürze bei der Deutschen

Bank genau unter die Lupe zu nehmen. "Es ist möglich, dass es sich

um eine Attacke von Spekulanten handelt", sagte der Professor für

Bankwirtschaft an der Uni Hohenheim dem Tagesspiegel

(Samstagausgabe). In einem nervösen Umfeld, in dem der Kurs der

größten deutschen Bank schon seit Tagen unter Druck steht, sei es

klar, dass die Nachricht von einem Teilrückzug von US-Hedge Fonds zu

weiteren Kursrückgängen führen muss. "Die Börsenaufsicht muss hier

genau hinschauen", sagte Burghof. Sollte die Bank weiter unter Druck

geraten, sollte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Meinung Burghofs

doch noch einmal über Staatshilfen nachdenken. Zwar müsse die Bank

ihre Probleme primär selber lösen, aber bevor die Abwicklung drohe,

müsse der Staat eingreifen.



