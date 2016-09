Das Erste: "Bericht aus Berlin"

am Sonntag, 2. Oktober 2016, um 18:30 Uhr im Ersten

(ots) - Geplante Themen:



Schmutziger Deal oder Realpolitik? Hauptsache, keine Flüchtlinge

Die Kanzlerin hat es zuletzt mehrfach betont: Eine Flüchtlingswelle

wie im vergangenen Jahr dürfe sich nicht mehr wiederholen. Der

EU-Türkei-Deal habe Erleichterung gebracht und sei eine Vorlage für

weitere Abkommen. Doch mit wem? Ägypten, Tunesien, Libyen,

Afghanistan - die Liste der Möglichkeiten scheint endlos. Wie konkret

sind diese Überlegungen? Was legitimiert ein Flüchtlings-Abkommen mit

autoritären Regimes und Staaten, in denen Menschenrechte massiv

verletzt werden? Und welchen Preis zahlt Deutschland dafür, dass die

Grenzen Europas möglichst dicht bleiben? Eine Analyse von Marie von

Mallinckrodt.



Mehr Projekte gegen rechte Gewalt - was kann Prävention leisten?

Ein Anschlag auf ein Gebetshaus in Dresden, verstärkte Sicherheit vor

den Einheitsfeiern in Dresden - die Nervosität angesichts wachsender

rechter Gewalt ist groß. Klar ist: Das Problem wurde jahrelang

verschleppt, von lokaler Politik klein geredet. Nun will man endlich

gegensteuern. Der Schlüssel sei mehr Prävention, um Radikalisierung

früh zu verhindern. Die Regierung fördert immer mehr solcher

Projekte. Was aber, wenn das gesellschaftliche Klima sich insgesamt

verändert? Wenn "rechts" und "gewaltbereit" immer mehr als

Normalzustand gelten? Eine Reportage von Ulla Fiebig aus Dresden und

Pirna.



Zu beiden Themen:

Gespräch mit Thomas de Maizière, CDU, Bundesinnenminister

Gespräch mit Cem Özdemir, B'90/Die Grünen, Parteivorsitzender



Moderation: Tina Hassel



