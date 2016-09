PSI verstärkt Engagement in der Metallindustrie im Iran

(ots) - IRISA und PSI kooperieren bei

Produktionsmanagement-Lösungen



Die PSI Metals, ein internationaler Anbieter für

Produktionsmanagement-Lösungen in der Metallindustrie, und der

iranische Marktführer bei industrieller Automatisierung und

IT-Lösungen im Metals-Umfeld, IRISA Co., haben ein umfassendes

Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. Ziel ist es, mit der lokalen

Expertise der IRISA, PSImetals-Lösungen im iranischen und umliegenden

Markt zu positionieren und beim Kunden einzuführen.



IRISA Co. wurde 1992 als Spin-off des größten iranischen

Stahlproduzenten Mobarakeh Steel gegründet. Bereits 2008 gab es

Geschäftsbeziehungen zwischen PSI und IRISA, um gemeinsam

Möglichkeiten zur Verbesserung der Planungslandschaft bei Mobarakeh

zu suchen. Im Zuge wegfallender Sanktionen nahmen beide ehemalige

Partner nun rasch wieder Kontakt auf. Dazu Hans Jürgen Sauter,

Geschäftsführer PSI Metals Austria: "Nicht nur die über viele Jahre

gewachsene Expertise der IRISA haben uns überzeugt, den richtigen

Partner für die Marktbearbeitung im Iran zu haben, sondern auch die

Menschen und Manager, welche bereits langjährige Verbindungen und

Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Europäern haben."



Nach intensiven Verhandlungen wurde ein langfristiges

Kooperationspaket erarbeitet mit Fokus auf sowohl gemeinsame

Vertriebs- als auch Implementierungsprojekte. Dabei setzt PSI auf die

langjährige Industrieerfahrung des neuen Partners und seine lokale

Präsenz. Für die Zukunft ist auch vorgesehen auf Basis der

PSImetals-Produktplattform gemeinsam an der Entwicklung

marktspezifischer Metals-Lösungen zu arbeiten.



Mohammad Taheri, CEO der IRISA sagt zur neuen Zusammenarbeit: "Ich

bin davon überzeugt, dass die neu formierte Partnerschaft zwischen

PSI und IRISA die Erwartungen hinsichtlich der Marktentwicklung im



Iran und umliegender regionaler Märkte, sowie die angedachte

Entwicklung marktspezifischer Lösungen mehr als erfüllen wird. IRISA

ist bereits heute für 75 Prozent aller im Iran eingesetzten

MES-Lösungen in der Stahlproduktion verantwortlich und somit ein

starker Partner für die Bestrebungen der PSI."



Offiziell vorgestellt wurde die neue Zusammenarbeit im Rahmen der

"2nd Iranian Iron & Steel Conference in Esfahan" am 27. September

2016.



IRISA wurde 1992 von MSC, IRITEC, ILVA und GTI gegründet und

bietet industrielle Automatisierung, Steuerung und Instrumente. Mit

mehr als 20 Jahren Erfahrung in unterschiedlichen Ebenen der

industriellen Automatisierungssysteme, setzen die erfolgreichsten

Metallproduzenten im Iran auf IRISA-Implementierungen. Heute arbeiten

mehr als 570 Spezialisten für Industrieunternehmen in verschiedenen

Geschäftsfeldern.



Die PSI AG entwickelt und integriert auf der Basis eigener

Softwareprodukte komplette Lösungen für Energiemanagement (Gas, Öl,

Elektrizität, Wärme, Energiehandel), Produktionsmanagement

(Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau,

Logistik) und Infrastrukturmanagement für Verkehr und Sicherheit. PSI

wurde 1969 gegründet und beschäftigt 1.650 Mitarbeiter weltweit.







Datum: 30.09.2016 - 11:37

