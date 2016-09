LEGO 10254 Weihnachtszug offiziell vorgestellt

Seit Jahren beglückt der dänische Speilwarenhersteller LEGO seine Fans mit weihnachtlichen Motiven. 2016 wird es gleich mehrere verschiedene Bausets geben, darunter ein gut gelungener Weihnachtszug.

(firmenpresse) - LEGO befindet sich sei Jahren im Aufwind. Regelmäßig zu Weihnachten werden saisonale Bausets veröffentlicht, die es dann oft nur für kurze Zeit im LEGO Store zu kaufen gibt. 2016 erscheinen gleich mehrere gelungene Bausets. Bereits im Handel erhältlich ist das Set LEGO Creator 10249 Weihnachtlicher Spielzeugladen, ein Remake eines älteren Sets, das heute bereits für 150 Euro angeboten wird. Ab dem 1. Oktober wird dann noch ein neues Motiv im Store erhältlich sein: Mit dem Saisonprodukt LEGO 10254 Weihnachtszug gibt es für die unverbindliche Preisempfehlung von 90 Euro einen farbenfroh gestalteten Winterzug, der perfekt in die LEGO Weihnachtslandschaft passt. Das Bauset richte sich an Kinder ab 12 Jahren, wird aber ebenso Erwachsenen Spaß machen und passt perfekt in die Weihnachtsdekoration vieler Häuser. Bleibt abzuwarten, welche Wertentwicklung diese Steine erreichen werden, denn die Weihnachts-LEGOs der Vergangenheit sind heute wesentlich teurer zu kaufen als bei ihrer Veröffentlichung.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.lego-friends-fan.de/weihnachten-lego/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Prof. Dr. Stefan Georg begleitet eine Professur für Dienstleistungsmanagement an der htw saar in Saarbrücken.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Stefan Georg

Leseranfragen:

Prof. Dr. Stefan Georg

c/o HTW des Saarlandes

Waldhausweg 14

66123 Saarbrücken

Tel: 0681/5867503

stefan.georg(at)htwsaar.de

drstefangeorg.wordpress.com

PresseKontakt / Agentur:

Prof. Dr. Stefan Georg

c/o HTW des Saarlandes

Waldhausweg 14

66123 Saarbrücken

Tel: 0681/5867503

stefan.georg(at)htwsaar.de

drstefangeorg.wordpress.com

Datum: 30.09.2016 - 12:17

Sprache: Deutsch

News-ID 1406957

Anzahl Zeichen: 1201

Kontakt-Informationen:

Firma: Stefan Georg

Ansprechpartner: Prof. Dr. Stefan Georg

Stadt: Quierschied

Telefon: 0681/5867503



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 30.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 14 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung