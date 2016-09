Skechers Herrenschuhe in Übergrößen bei schuhplus jetzt bis Größe 50

Große Schuhe für Herren von Skechers in großem Lifestyle-Design beim Schuh-Übergrößen-Spezialisten schuhplus aus 27313 Dörverden

Kay Zimmer, Gründer und Firmenchef von schuhplus, freut sichüber die Größenerweiterung von Skechers

(firmenpresse) - Pünktlich zum Start in die neue Herbst-/Winter-Saison 2016 erweitert der Übergrößen-Spezialist für Schuhe schuhplus aus dem niedersächsischen Dörverden bei Bremen das Herrensortiment um eine echte Erweiterung: Fortan wird die beliebte Lifestyle-Marke Skechers bis zu einer Größe von 50,5 geführt. Für schuhplus-Chef Kay Zimmer ein großer Erfolg. "Wir haben seit vielen Jahren ein umfangreiches Sortiment an Skechers Herrenschuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com/marken/skechers/) im Angebot, allerdings nur bis Größe 48. Die Schuhe sind gerade bei modisch-sportiven Kunden sehr beliebt. Immer wieder haben wir uns bei Skechers dafür eingesetzt, dass zumindest einige Modelle in noch größeren Größen produziert werden. Im vergangenen Februar gab es dann das lang ersehnte "go" aus den USA- und heute können wir nun endlich diese tollen Schuhe auch in extra groß anbieten", freut sich Zimmer. Alle Modelle gibt es im Webshop von schuhplus - Schuhe in Übergrößen - und natürlich auch im über 900 qm großen stationären schuhplus Schuh-Übergrößen-Fachgeschäft in 27313 Dörverden (https://www.schuhplus.com/informationen/schuhgeschaeft/).





Die schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH ist ein führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 - 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 - 53.



Durch die gleichzeitige Nutzung primärer sowie sekundärer Vermarktungsebenen erzielt schuhplus eine kumulierte Aufmerksamkeit von monatlich 1, 7 Millionen Besuchern. Das Unternehmen betreibt am Firmenstandort in 27313 Dörverden ein stationäres Geschäft für Schuhe in Übergrößen auf einer Verkaufsfläche von über 900 qm. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

