Boxspringbett Rockstar - das Original kann man nur bei Welcon kaufen

(firmenpresse) - Das Boxspringbett Rockstar aus dem Hause Welcon ist in kürzester Zeit sehr beliebt geworden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Welcon verbaut in seinen original Rockstar Boxspringetten (http://www.boxspringbettenshop24.de) thermisch vergütete Federn vom bekannten schwedischen Hersteller Starsprings, die sich durch eine lange Lebensdauer auszeichnen. Desweitern wird auch beim Holzrahmen der Untergestele auf eine Qualität gesetzt, die sonst oft nur in deutlich höheren Preiskategorien zu finden ist: Multiplex-Holz sorgt für eine hohe Biegesteifigkeit, knarrt im Gegensatz zum Massivholz nicht und ist deutlich stabiler als eine Spanplatte. Die eingesetzten Schaumschichten haben mit einem Raumgewicht (auch Rohdichte genannt) von 44kg/m³ einen geringen Luftanteil und sorgen daher für eine hohe Langlebigkeit und lassen den Nutzer im Boxspringbett nicht zu weit einsinken. Alle diese Kriterien führten dazu, dass das original Welcon Rockstar Boxspringbett mehrfach Testsieger auf diversen Testportalen wurde.



Aus aktuellem Anlass weißt die Firma Welcon darauf hin, dass man nur an Endverbraucher verkauft und einen Verkauf über Zwischenhändler ausschließt. Daher werden Kosten eingespart und der Preis kann für das Rockstar Boxspringbett für den Endverbraucher niedrig gehalten.



Welcon unterhält weiterhin aus Kostengründen keine Ladengeschäfte sonder agiert europaweit als Direktversender. Wer sich bei der Wahl der einzelnen Materialien wie zum Beispiel der Drahtstärke der Federn oder der Wahl des richtigen Toppers (Kaltschaum, Visko oder Latex) unsicher ist, kann sich jederzeit an die Hotline der Firma Welcon unter 05121/779132 wenden und sich vor dem Kauf beraten lassen.



Weitere Informationen sowie alle Konfigurationsmöglichkeiten sind unter folgendem Link zu finden: http://www.boxspringbettenshop24.de



Welcon Rockstar Boxspringbetten sind erhältlich in den Größen in den Größen 140x200, 140x210, 140x220, 160x200, 160x210, 160x220, 180x200, 180x210, 180x220, 200x200, 200x210, 200x220, 210x200, 210x210, 210x220, 220x200, 220x210 und 220x220 und werden in folgende Regionen frei Haus geliefert:





Welcon Europe verkauft innovative Wellness-Produkte seit 1995. Massagesessel und Relaxsessel können im firmeneigenen Showroom ausgiebig getestet werden. Für die gesamte Produktpalette werden attraktive Leasing- und Finanzierungskonditionen angeboten. Massagesessel können von Unternehmen auch tagesweise gemietet werden, um auf einer Messe beispielsweise einen Wellnessbereich einzurichten. Welcon hat mit der Markteinführung des Boxspringbettes Rockstar eine beispiellose Erfolgsgeschichte geschrieben. Nachdem in den ersten Jahren nach Markteinführung nur Hotels beliefert wurden, kommen seit 2013 auch Privatkunden in den Genuss von allerhöchstem Schlafkomfort.

Datum: 30.09.2016

