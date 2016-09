Auszeichnung in der Hauptkategorie für die Erweiterung „Spesenmodul“

YellowFox gewinnt erneut Telematik Award 2016

Die Gewinner des Telematik Awards 2016. © Telematik-Markt.de

(firmenpresse) - Dresden/Kesselsdorf – Im Rahmen der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover fand am 27. September 2016 die feierliche Verleihung des diesjährigen Telematik Awards statt. YellowFox wurde nach 2012, 2013 und 2015 nun 2016 zum vierten Mal mit dem „Oscar der Telematik“ ausgezeichnet – diesmal in der Hauptkategorie „Fahrzeug-Telematik“. Die mittlerweile bedeutendste Auszeichnung der Telematik-Branche wird seit 2010 von der Fachzeitschrift „Telematik-Markt.de“ für herausragende technische Innovationen vergeben. In diesem Jahr gab es eine Rekordbeteiligung mit insgesamt 274 eingereichten Lösungen, von denen 42 für einen der 13 Preise nominiert wurden. Den Hauptpreis erhielt YellowFox für die Erweiterung „Spesenmodul“ für YellowTracker 200/500.



Die anwenderorientierte Lösung „Spesenmodul“ überzeugt.

Mit dem neuen Spesenmodul versetzt YellowFox den Nutzer in die Lage, relevante Informationen für eine Abrechnung von Verpflegungs- und Übernachtungsmehraufwendungen mittels Telematikbox im Fahrzeug voll automatisch zu ermitteln und abzurechnen.



Aus Sicht des Nutzers ist die Einfachheit und die schnelle Umsetzung der Anwendung eine Besonderheit der Lösung. „Bei einer vorhandenen Telematikbox und Mitarbeiter-Identifikation müssen zum Beispiel lediglich die Heim- und Firmenadressen einmalig in den Stammdaten gepflegt werden. Die Erkennung und Berechnung der jeweiligen europäischen Spesensätze erfolgt dann automatisch. Dazu werden sämtliche Grunddaten zu den Spesensätzen je Land bzw. Region vorab durch YellowFox gepflegt und bereitgestellt“, so Thomas Gräbner, Vertriebsleiter von YellowFox.



Eine individuelle Anpassung der Vergütungsanteile ist jederzeit durch den Anwender möglich. Zudem kann praktisch auf Knopfdruck eine Spesenabrechnung für alle Mitarbeiter generiert werden. Zum Nachweis beim Finanzamt und der damit verbundenen Geltendmachung von Verpflegungsmehraufwendungen und Reisekosten stellt YellowFox den entsprechenden Bericht je Mitarbeiter zur Verfügung.





Da alle für die Abrechnung erforderlichen Basisdaten stets automatisch über die im Fahrzeug installierten Telematikboxen ermittelt werden, ist eine Manipulation ausgeschlossen, so dass aufwendige Abrechnungen und Prüfungen künftig überflüssig sind.



Die Fachjury prämierte mit dem Telematik Award 2016 die herausragende und konsequente Weiterentwicklung für bestehende und neue YellowFox Systeme.





Die YellowFox GmbH wurde 2003 gegründet, wobei der Grundstein für die Entwicklung des Produktportfolios, bereits 1999 im Mutterunternehmen mobilplus GmbH gelegt wurde. Die YellowFox GmbH bietet als einer der technologisch führenden Anbieter für webbasierte Fahrzeugtelematik und -ortung in Europa, das perfekte Handwerkszeug für Controlling, Steuerung und Management von Fuhrparks. Ein modulares, sowie skalierbares Lösungsportfolio lässt sich auf unterschiedlichste Bedürfnisse anpassen und erweitern. Mit dem Produkt TachoComplete hat YellowFox eine einzigartige automatische Tacho- und Fahrzeugdaten-Archivierung im Angebot, die vollständig in Telematik integriert ist. Der Einsatz der Produkte ist orts-, zeit- und branchenunabhängig. Der nationale Vertrieb der Telemetriesysteme erfolgt durch Fachhandelspartner. Ein Händlernetz von mehr als 140 Partnern sorgt für regionale Nähe sowie kompetente Betreuung und Montage vor Ort. International ist YellowFox in der Schweiz, Österreich und den Benelux-Staaten aufgestellt. Weitere Kontakte bestehen zu Systempartnern in Frankreich, Italien und Kroatien. Die typische Kundenstruktur besteht aus Speditionen, Logistikern, Handwerk, aber auch aus Betrieben im Dienstleistungs-, Bau- und Taxigewerbe, dem Handel, der Bahn und der Binnenschifffahrt.



Mehrfach mit dem Telematik Award ausgezeichnet

Im September 2016 erhielt das Unternehmen bereits zum vierten Mal den Telematik Award für innovative Telematiklösungen. Damit gehört YellowFox zu den meistprämierten Telematikspezialisten im deutschsprachigen Raum. 2015 wurde die Telematiklösung „TachoComplete“ für die Zusammenfassung von Tacho Remote Download, Lenkzeitüberwachung, Tachoarchivierung und Arbeitszeiterfassung in einer Komplettlösung und Plattform ausgezeichnet. 2016 folgte die Auszeichnung in der Hauptkategorie für die Telematiklösung „YellowTracker 200/500“ mit Spesenmodul.

