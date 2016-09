SWR3 Expedition führte Fernsehteam zu Ayurveda Pur ins Rosenschloss

Ayurveda in der schwäbischen Heimat - ganz traditionell

Expedition in die Heimat (Bildquelle: Copyright bei SWR 3, Expedition in die Heimat)

(firmenpresse) - Die Sendung "Expedition in die Heimat" ist eine vielseitige Sendung des SWR, die vom Publikum gerne angeschaut wird. Zeigt sie doch Besonderheit unserer Heimat, die den meisten Menschen ansonsten vorborgen bleiben würden.



Ende August war das Fernseh-Team unter Leitung von Cornelia Andelfinger vom SWR zusammen mit Anna Lena Dörr, unterwegs, um eine solche Expedition mit Unterstützung von zwei Film-Teams in den "Kasten" zu bekommen.

Thema war: Die Donau, die die Schwaben Bayerns und Baden-Württemberg verbindet.

Die Redaktion nahm viele interessante Themen auf. Und entdeckte auch das Rosenschloss in Gundelfingen mit Ayurveda als Besonderheit - eine kleine Ruhe-Insel mitten in dieser hektischen Welt.



Anna Lena Dörr spielte einen Tag mit Ayurveda Kur im Rosenschloss durch, genoss das besondere Schloss-Ambiente, die wohltuenden Massage-Behandlungen und das leckere ayurvedische Essen. So gibt der Film einen ersten Eindruck, was Ayurveda ist und was Ayurveda für die eigene Gesundheit tun kann.



Ausgestrahlt wurde diese Sendung: "Expedition in die Heimat" am 23. September von 20:15 bis 21 Uhr.

Wir vom Rosenschloss-Team haben uns natürlich die ganze Sendung angeschaut - und alle Attraktionen, die zwischen Ulm und Dillingen entlang der Donau liegen.

Schnell wurde klar, es ist eine perfekte Gegend für eine Auszeit mit vielen verschiedenen Möglichkeiten dem Alltag zu entfliehen.

Am Ende des Artikels ist der Link zur Mediathek von SWR3



Wer sich nur den Beitrag von Ayurveda - also vom Rosenschloss in Gundelfingen anschauen möchte: dieser beginnt ca. bei der 27. Minute dieser Sendung.



Hier der Link zur Sendung in der Mediathek von SWR3

Expedition in die Heimat - Ayurvedan in Deutschland (http://swrmediathek.de/player.htm?show=d83c65e0-8181-11e6-aaed-0026b975e0ea)



Weitere Informationen von den Ayurveda-Auszeiten und Ayurveda-Kuren sowie den Besonderheiten von Ayurveda Pur im Rosenschloss finden Sie unter:



Ayurveda Kurzentrum im Rosenschloss (http://ayurveda-rosenschloss.de/hp408/Ihre-Kur.htm)



Wer ein Grundwissen vom Ayurveda - also einen roten Faden - haben möchte, der kann hier anmelden...

Kostenloser E-Mail Kurs "Das ist Ayurveda"... (http://www.schule-fuer-ayurveda.de/das-ist-ayurveda.html)





...wie alles begann.

Als engagierte Pitta-Frau gab es für mich arbeitsmäßig kaum Grenzen, beschäftigte mich aber seit Jahren schon mit dem Thema Ayurveda.



...und so spürte ich 2013 - es wird wieder einmal Zeit, eine Pause einzulegen um zu regenerieren und nicht nur Urlaub zu machen. Ich wollte ein Burnout vermeiden, also musste ich konsequent etwas für meine Gesundheit tun. Mein Wunsch, eine Pancha Karma Kur für die Wiederherstellung meiner Kräfte zu nutzen, wurde von meinem Mann intensiv unterstützt.



So waren wir bald auf dem Weg nach Sri Lanka - und was ich dort erleben durfte, das war für mich eine tiefgreifende Erfahrung. Nach einigen Tagen stand daher für mich fest, die freistehenden und im Moment ungenutzten Räumlichkeiten im Rosenschloss - die sollten bald eine Ayurveda-Oase beherbergen.

Schon im Urlaub auf der Sonnenliege in Sri Lanka entstand das Konzept - Ayurveda Pur im Rosenschloss.

In der Hauptsache genoss ich die ayurvedischen Behandlungen. Es war wunderbar. Und ich bin sicher nur mit Ayurveda kann ich so schnell eine positive Kehrtwende meines Gesundheitszustandes erreichen. Nur warum muss ich dafür 20 Stunden Flug auf mich nehmen und einen heftigen Klimawechsel??



Nach Deutschland zurückgekehrt wurde das Konzept intensiv beraten und dann in die Tat umgesetzt.

Heute freuen wir uns über Gäste aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie alle sind begeistert vom besonderen Ambiente im Rosenschloss, der persönlichen Betreuung und den schnellen und tiefgreifenden Prozessen, die durch die Ayurveda-Medizin initiiert werden.

Immer mehr Menschen möchten gesund alt werden und dazu kann Ayurveda Pur im Rosenschloss einen Beitrag leisten.

Zwei erfahrene Heilpraktiker leiten unsere Ayurveda-Abteilung im Rosenschloss und arbeiten intensiv mit unserem qualifizierten Gästehausteam zusammen. Die durchweg positiven Rückmeldungen bestätigen die Zufriedenheit unserer Gäste. Das zeigt uns, dass unsere Entscheidung, das Bildungszentrum für Floristen durch Ayurveda Pur zu ergänzen, richtig war.



Seit November 2014 hat die Ayurvedaschule von Wolfgang Neutzler ebenfalls ihren Sitz im Rosenschloss. Damit wurde der für berufliche Bildung bekannte Landkreis Dillingen, noch durch eine weitere Bildungs-Institution bereichert. Diese Entscheidung fiel auch, weil das Bildungszentrum in Gundelfingen ganz zentral liegt. Die Autobahn- und Zuganbindungen zu den Ballungszentren München, Stuttgart, Nürnberg, Würzburg, Ulm und Regensburg sind optimal.

