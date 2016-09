Rasenroboter-Support-Videos von Häußler jetzt als DVD-Set

(firmenpresse) - Geballtes Rasenroboter-Wissen in anschaulichen Videos - Die Support-Videos von Häußler jetzt auch als Rasenroboter-DVD-SET (http://robomaeher.de/blog/rasenroboter-support-videothek-als-dvd-set/)



Als Automower-Händler ist Häußler eine feste Größe im deutschen Markt. Dabei hat das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Schwörzkirch von Anfang an auf einen starken Kundenservice gesetzt, zu dem auch eine umfangreiche Rasenroboter-Online-Videothek gehört. Nun sind die beliebten Kurzfilme auch als DVD-Set erhältlich.



Einzigartiges Angebot



Was nahezu spielerisch begann, ist über die Jahre zu einem einzigartigen Angebot für die Rasenroboter-Community im deutschsprachigen Raum geworden. "Erst ging es uns einfach darum, häufige Kundenfragen in unseren Videos anschaulich zu beantworten", so Michael Häußler, "Aber unsere Rasenroboter-Online-Videothek erfreut sich immer größerer Beliebtheit, und inzwischen haben sich über 4000 User bei uns registriert." Jetzt gibt´s die Online-Videothek auch als DVD-SET



Praktische Antworten auf alle Fragen



Anschaulich, anwendungsorientiert und oft auch mit einer guten Prise Humor präsentiert, sind die Rasenroboter-Videos alles andere als trockene Lehrfilme. Alle Filme wurden auf Häußlers Präsentationsflächen in Schwörzkirch oder in Privatgärten gedreht. Gerade diese Authentizität ist es, die immer mehr Interessenten und Kunden überzeugt. Häußlers Rasenroboter-Videos sind keine hochglanzpolierten Marketing-Clips, sondern zeigen die Automower im realen Einsatz. "Wir wollten keine Werbefilme drehen, sondern praktische Antworten auf immer wieder gestellte Fragen geben", betont Häußler. Genau dieser Ansatz ist es, der immer mehr Nutzer überzeugt.



Über 50 Videos und ein E-Book



Das Automower-DVD-Set umfasst sechs Module. In Modul 1 geht es um Planung, Installation und Inbetriebnahme des Automowers. In Modul 2 wird gezeigt, wie kleinere Reparaturen und Eingriffe am Rasenroboter selbst durchgeführt werden können. In Modul 3 wird erläutert, was bei der Fehlermeldung "Kein Schleifensignal" zu tun ist. Modul 4 beschäftigt sich mit allen Aspekten der Rasenpflege und enthält auch ein E-Book (als Pdf). Modul 5 befasst sich mit der Tiefgarage für den Rasenroboter. Modul 6 enthält als Bonus-Material die am besten bewerteten YouTube-Clips von Häußler.





Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für Garten- u. Haushaltsgeräte, sowie Industriereiniger. Gegründet 1984 von Karl Häußler kümmern wir uns inzwischen mit 7 Mitarbeitern um die Belange unserer Kunden. Neben unseren Produkten wie Rasenmäher Roboter und Dampfsauger bieten wir selbstverständlich auch den Kundendienst und den Service für unsere Geräte und Maschinen an. Wir sind immer bestrebt, die Haus- u. Gartenarbeit so einfach wie möglich zu machen. Mit den Rasenrobotern und Saugrobotern können bereits Mäh- und Saugarbeiten vollautomatisch erledigt werden.

