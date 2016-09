Report Generator combit List & Label stellt sich auf der EMEA PUG Challenge der Konkurrenz

Auf der diesjährigen EMEA PUG Challenge in Noordwijk, Niederlande wird sich Entwicklungsleiter Jochen Bartlau mit dem Report Generator List & Label der Konkurrenz in einem Vendor Battle stellen.

(firmenpresse) - Konstanz, 30.09.2016 – Auf der diesjährigen EMEA PUG Challenge in Noordwijk, Niederlande wird sich Entwicklungsleiter Jochen Bartlau mit dem Report Generator List & Label der Konkurrenz in einem Vendor Battle stellen. An der Konferenz nehmen vom 05.10. – 07.10.2016 eine Vielzahl von internationalen Progress Programmierer-Gruppen teil. Im Reporting Vendor Battle stellen sich unterschiedliche Hersteller von kommerziell und als Open Source erhältlichen Reporting Komponenten den kritischen Fragen der Community.



„Besonders für Entwickler, die mit Progress arbeiten, ist es oft nicht leicht, ein zuverlässiges und flexibles Reporting Tool für Ihre Anwendung zu finden,“ erläutert Jochen Bartlau. „Ich freue mich, dass wir Komponenten-Hersteller auf diesem Battle der Community einen fundierten Überblick verschaffen können, um sie so bei ihren Entwicklungsprojekten zu unterstützen.“ Die 90-minütige Veranstaltung findet am Mittwoch, den 05.10.2016 um 15:15 Uhr im Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk statt.



http://www.pugchallenge.eu



Tausende Entwicklerteams und Millionen Endnutzer weltweit nutzen den preisgekrönten Report Generator List & Label seit 1992. Softwareentwickler erweitern ihre Anwendungen um leistungsstarke Reporting-Funktionen und haben Zugang zu jeder Art von Datenaufbereitung und Datenaustausch, in klassischen Anwendungen ebenso wie im Web Reporting und in der Cloud. Die Reporting Komponente List & Label wird in drei Editionen angeboten, als Standard Edition ist sie ab 774 EUR und in den Subscription Editionen Professional und Enterprise ab 1428 EUR (inkl. MwSt.) erhältlich.

https://www.combit.net/produkte/reporting-tool-list-label/

combit GmbH

