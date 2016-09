5 leicht zugängliche Familienhotels auf den Kanarien

Familien, die gerade nach einem behindertenfreundlichen Urlaub Ausschau halten, sollten auch die exotischen kanarischen Inseln in Betracht ziehen. Hier sind 5 Hotels, die sich ausgezeichnet dazu eignen.

(firmenpresse) - Ein sonniger Urlaub ist im Winter genauso wichtig und angenehm wie im Sommer. Für Familien, die bei der Urlaubsplanung auf Behinderungen Rücksicht nehmen müssen, lassen sich die Kanarien blendend empfehlen.



Die Inseln sind nicht nur unfassbar schön, sondern bieten auch ausgezeichnete Hotels, die bestens für Behinderte zugänglich gemacht und dazu für Familien geeignet sind. Seien Sie darum bemüht, früh genug zu buchen, da die Hotels oft schnell ausgebucht sind!



1. Jardines de Nivaria, Costa Adeje, Teneriffa



Teneriffas Jardines de Nivaria ist ein fabelhaftes 5 Sterne Hotel, das perfekt am Strand liegt. Es ist nur einige Gehminuten vom Puerto Colón Marina entfernt und beherbergt umwerfende Gärten, die sich ideal zum Ausruhen und Relaxen eignen. Das Hotel bietet zudem zwei große Swimmingpools, einen Spa Bereich und vier Restaurants. Das Jardines de Nivaria ist bekannt für das gute Essen, weswegen man für eine Mahlzeit nicht weit reisen muss.



Das Gebäude und die umgebenen Gärten sind alle behindertengerecht konzipiert worden und das Personal hilft, wo es kann.



2. Hotel Princesa Yaiza, Playa Blanca, Lanzarote



Falls Sie nach Lanzarote reisen möchten, lässt sich dieses fantastische Hotel bestens empfehlen. Auch diese 5 Sterne Anlage liegt am Strand.



Das Hotel selbst hat große Suiten, die alle über ein eigenes Wohnzimmer, Satelliten TV und eigene Badezimmer verfügen. Es ist durchweg behindertenfreundlich gestaltet, unter anderem mit leicht zugänglichen Duschen und Toiletten.



Es verfügt außerdem über Swimmingpools, einen Whirlpool, ein Therapiezentrum, drei Restaurants und vieles mehr.



3. Hard Rock Hotel, Teneriffa



Auch wenn das Hotel erst im Oktober öffnet, ist das Hard Rock Hotel unbedingt empfehlenswert für Familien mit körperlich eingeschränkten Kindern. Das ebenfalls am Strand gelegene Resort verfügt über zwei große Hochhäuser names Oasis und Nirvana, zuzüglich drei wundervollen Swimmingpools, einer Lagune, einem Spa und einem Kids Club. Es wird 16 behindertengerechte Zimmer geben, jedes mit luxuriösen Vorzügen und außerdem herrliche Entertainment-Möglichkeiten.





Hinzu kommt hinzu, dass das Hard Rock bekannt dafür ist, sich um behindertenfreundlichen Service zu bemühen. Sie können also davon ausgehen, dass sich gut um Sie gekümmert wird.



4. Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, Meloneras, Gran Canaria



Dies ist ein 4 Sterne Hotel, könnte jedoch ebenso gut in der 5 Sterne Kategorie sein. Das Costa Meloneras Resort & Spa ist sehr gut gelegen und ist nur einen kurzen Gehweg vom Strand und Shoppingzentrum entfernt.



Das Resort hat weitflächige Doppelzimmer, die alles bieten, was für einen gemütlichen Aufenthalt nötig ist. Es gibt zudem unter anderem mehrere Pools, ein Solarium, Jacuzzis, einen Tennisplatz und ein reichhaltiges Entertainment-Programm. Verschiedene Restaurants und Bars bieten zudem die Möglichkeit, durch den Tag hinweg ausgewogen zu essen.



Die Zimmer haben behindertengerechte Badezimmer und die Pools sind dank neuester Technologien ebenfalls behindertenfreundlich eingerichtet.



5. Roca Nivaria Gran Hotel, Playa Paraiso, Teneriffa



Dieses 5 Sterne Resort, gelegen am ruhigen und luxuriösen Paradise Beach, bietet einen exzellenten Blick auf den Ozean von den Rollstuhl gerechten Zimmern aus. Die Vorzüge umfassen Bars, Restaurants, Shops und Entertainment-Angebote, die nur 100 Meter entfernt liegen. Außerdem beherbergt das Hotel Swimmingpools, Gärten am See, einen Spa Bereich, einen TV- und Spieleraum und eine Bar am Pool.



Das gesamte Resort ist behindertenfreundlich gestaltet. Die Poolbereiche haben Rampen und die Badezimmer bieten durchweg einen guten Zugang für Behinderte. Das Personal ist zudem äußerst hilfsbereit und hilft, wo es kann.



Das waren fünf behindertenfreundliche Familienhotels in den Kanarien. Checken Sie hier ein und Sie werden entspannende und stresslose Urlaubstage genießen. Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an Can Be Done.





http://www.canbedone.co.uk/



Der britische Reiseveranstalter Can Be Done hat sich auf barrierefreie Reisen spezialisiert. Auf der ganzen Welt bemüht sich der Veranstalter, die Wahl der Hotels und Unterkünfte für seine Kunden zu erleichtern, sodass Menschen mit Einschränkungen erholsame Ferien genießen können.

Can Be Done

Can Be Done

Congress House

14 Lyon road

Harrow

HA1 2 EN

Kommentare zur Pressemitteilung