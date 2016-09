Werbefahnen selber gestalten!

Um ein Unternehmen oder eine Firma auffällig in Szene zu setzen gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Im Bereich der Außenwerbung gibt es je nach Wunsch und Vorstellungen unterschiedliche Werbemittel mit denen werbewirksam auf ein Unternehmen hingewiesen werden kann. Im Vergleich zu aufwendigen Leuchtreklamen bietet Werbung mit Fahnen eine günstigere Alternative. Wenn man einige Richtlinien in Sachen Werbung beachtet und sich von einem Profi beraten lässt, der setzt bei Fahnen Werbung auf ein effizientes Werbemittel.

Das Team von Werbepart

(firmenpresse) - Die Firma Werbepart bietet qualitativ hochwertige Produkte im Bereich der Werbefahnen. Es werden ausschließlich Qualitätsstoffe aus Deutschland für die Produktion verwendet. Nach dem Erstellen des Entwurfs, wird dieser an die Firma weitergeleitet. Nach dem Druck mit moderner Digitaldrucktechnik, wird die Fahne geschnitten und vernäht. Die Produktion der Fahne dauert ungefähr 5 bis 7 Werktage. Die Hissfahnen, Auslegerfahnen oder Fahnen im Großformat (Megaflag) sind mit Karabinerhaken ausgestattet und können ganz einfach am Fahnenmast eingehängt werden. Somit können die Fahnen und Flaggen auch leicht ausgetauscht werden, um mit neuen Motiven und Designs aufzufallen.



Der erste Schritt in der Produktion einer Hissflagge ist die Gestaltung. Meistens wird dieser Schritt vom Kunden selber übernommen. Dabei kann der Auftraggeber seine Hissfahnen nach individuellen Wünschen und Vorstellungen gestalten. Wichtig dabei ist, dass die kundeneigene Gestaltung speziellen Vorgaben entspricht. Für die Gestaltung wird ein geeignetes Grafikprogramm wie Photoshop, Corel oder Illustrator benötigt. Bevor man mit der Gestaltung beginnt, ist es notwendig sich für ein Modell einer Fahne zu entscheiden. Ausserdem sollte man sich überlegen ob man die Fahne im Hochformat oder im Querformat drucken lassen möchte. Werbepart bietet ein umfangreiches Angebot an verschiedenen Modellen in beliebigen Größen. Auf der Homepage der Firma finden sie zahlreiche Beispiele um sich ein Bild zu machen. Die Gestaltung muss maßstabgerecht angelegt werden. Entweder 1:1 oder 1:10. Bei der Verwendung von Bilder, sollte darauf geachtet werden, dass die Dateien hochauflösend sind, um ein verpixeln zu vermeiden. Weiters empfiehlt es sich mit kräftigen Farben zu arbeiten, denn dies sorgt für einen guten Durchdruck auf der Rückseite der Hissfahnen.



Die finale Gestaltung wird dann an die Grafikabteilung weitergegeben. Diese berechnet dann die notwendige Zugaben für die Umsäumung dazu. Speziell bei Fahnen mit Ausleger, muss ein zusätzlicher Hohlsaum eingerechnet werden. Sind solche Feineinstellungen und Korrekturen erledigt, kann die Fahne gedruckt werden. Falls es dem Kunden nicht möglich ist die Gestaltung selber zu übernehmen, kann dies auf Wunsch auch durch die Firma Werbepart erfolgen. Texte und Logos werden an die Firma übermittel und die gewünschten Farben werden bekannt gegeben. Nach Erstellung eines Entwurfs, wird dieser vom Kunden bestätigt und die Fahne geht in Produktion.



Weitere Informationen und Bilder zu Fahnen, Flaggen und Beachflags finden Sie auf der Internetseite der Firma Werbpart.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.beachflags.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Firma wurde 1994 von Claus Ohmayer und Jörg Baumann gegründet. Herr Ohmayer ist Dipl.-Wirtschaftsingenieur, Herr Baumann Dipl.-Betriebswirt. Der Firmensitz befindet sich seit 2008 in Steinach. Da sich alles unter einem Dach befindet, wird eine große Flexibilität und eine rasche Auftragsabwicklung ab dem Zeitpunkt des ersten Kundenkontaktes ermöglicht.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Werbepart OHG

PresseKontakt / Agentur:

Web84.at

Lohbachufer 24

6020 Innsbruck

www.web84.at

marketing(at)web84.at

Datum: 30.09.2016 - 13:58

Sprache: Deutsch

News-ID 1407040

Anzahl Zeichen: 3162

Kontakt-Informationen:

Firma: Werbepart OHG



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 30.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung