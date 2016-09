UnternehmerTum City Tour 2016

Wir sind auf der Reise quer durch Deutschland, um die Unternehmer von morgen auszubilden. Besuche uns auf einer Veranstaltung in deiner Nähe und lerne wie auch du dazu gehören kannst.

UnternehmerTum

(firmenpresse) - Willst Du Unternehmer werden?



Lerne innerhalb eines Tages, wie Du mit weniger, aber effizienter Arbeit Deine Gewinne und Dein Einkommen vervielfachst.



Am 15.10.2016 veranstalten wir unser erstes Info Event im Rahmen unserer City Tour 2016 in Düsseldorf. Weitere Termine sind am 19.11.2016 in Nürnberg und am 10.12.2016 in Winterthur (Schweiz).



Melde Dich hier für die City Tour An!



Wir geben Dir mit drei einfachen und nachvollziehbaren Lektionen Werkzeuge an die Hand, mit denen Du sofort erfolgreicher sein kannst und die häufigsten Fehler als Unternehmer vermeidest.



Vorgetragen von erfolgreichen Unternehmern.



1. Unternehmerpersönlichkeit



Wir zeigen Dir was einen wahren Unternehmer ausmacht und wie er sich von einem Selbstständigen unterscheidet



2. Zielmanagement



Dein Zielmanagement entscheidet über Deinen persönlichen Erfolg. Lerne mit uns Deine Ziele messerscharf zu formulieren und so zu setzen, dass sie Dich wirklich antreiben.



3. Elevator Pitch



30 Sekunden die über Aufstieg oder Untergang entscheiden. Lerne was ein Elevator Pitch ist und wie Du jeden innerhalb von 30 Sekunden überzeugst, mit Dir Geschäfte zu machen.



Verpasse nicht die Chance und melde Dich für eines der Events an!













http://www.unternehmer-tum.de/citytour



UnternehmerTum & Frank GmbH

Frauentorgraben 3, 90443 Nürnberg

Datum: 30.09.2016

Sprache: Deutsch

UnternehmerTum & Frank GmbH

Andreas Frank

Nürnberg

Telefon: 00491735327989



