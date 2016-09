Erleben Sie den Herbst in einem dieser fünf behindertengerechten Reiseorte

Ein behindertenfreundlicher Zugang im Urlaub ist vor allem im Herbst unbedingt empfehlenswert. Hier sind fünf Orte, die Sie zu dieser Jahreszeit unbedingt sehen sollten.

(firmenpresse) - New York oder New England sind im Herbst durchaus sehenswert. Zu dieser Jahreszeit wird die gesamte Region von Laub bedeckt und und die wundervollen Herbstfarben kommen heraus. Dies und die klare Luft machen den Herbst zu einer perfekten Zeit, um sich Urlaub zu nehmen, zu entspannen und die Atmosphäre zu genießen.



Für diejenigen, die ihren Urlaub behindertengerecht gestalten müssen, sind hier fünf Orte, die sich besonders empfehlen lassen.



1. Lake George



Der Lake George bietet außergewöhnliche Blicke während der Herbstzeit. Das blaue Wasser und der blaue Himmel bieten einen umwerfenden Kontrast zu den gelb- und rötlichen Herbstfarben. Dieser Bereich ist gefüllt von einer atemberaubenden Schönheit der Natur, was es perfekt macht, diesen Ort zu erforschen. Bringen Sie unbedingt auch eine Kamera mit, da die Aussichten hier wirklich unglaublich sind. Es gibt einige für Behinderte zugänglich gemachte Hotels ganz in der Nähe.



2. Adirondack



Wenn Sie auch einmal unbedingt den Herbst in New England erleben wollen, werden Sie auch um Adirondack nicht drum herum kommen. Die bergige Landschaft in upstate New York ist zu dieser Jahreszeit unbedingt sehenswert. Der Ort bietet viele Bereiche, die einen Besuch wert sind und auch hier gibt es mehrere behindertenfreundliche Hotels und Exkursionen in der Gegend, die einen erlebnisreichen und stressfreien Aufenthalt ermöglichen.



3. Finger Lakes



Die bekannten Finger Lakes in Central New York sind zu jeder Jahreszeit sehenswert, doch besonders im Herbst bietet diese Region atemberaubende Aussichten. Das Netzwerk aus elf langen und schmalen Flüssen eignet sich gut für einen entspannenden Spaziergang mit schöner Aussicht. Doch auch mit dem Wagen lässt sich das Gebiet gut erforschen. Bereiten Sie bei genug Zeit auch ein Picknick vor, wo Sie die Farben reflektierend im Wasser betrachten und dabei entspannen können.



4. Rochester



Rochester ist eine sehenswerte Region in New York, besonders im Herbst. Nicht nur die schönen Laubfarben sorgen zu dieser Zeit für spektakuläre Ausblicke, es werden zudem auch jährlich Festivals um die Zeit herum veranstaltet. Dies kreiert eine magische Atmosphäre in der Stadt, die man unbedingt miterleben sollte. Auch hier lässt sich gut mit Behinderung Urlaub machen.





5. Niagara Fälle



Die weltbekannten Wasserfälle der USA und Kanada! Die Niagara Fälle sind eine Sehenswürdigkeit, die viele Leute an dieser Stelle auch als ihren Lieblingsort bezeichnen. Auch wenn sie das ganze Jahr über wunderschön sind, so sollte man sie besonders in der Herbstseason unbedingt einmal gesehen haben. Doch auch die Veranstaltungen und Festivals, die sehr einfach für Rollstuhlfahrer zugänglich sind, machen die Atmosphäre zu dieser Zeit unbeschreiblich.



Dies waren fünf empfehlenswerte Orte des Staates New York, die man im Herbst besuchen sollte. Für abenteuerliche Urlauber lässt sich ein solcher Urlaub unbedingt empfehlen. Wenden Sie sich für weitere Informationen ruhigen Gewissens an Can Be Done.





