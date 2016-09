DTI und OPTIMAL SYSTEMS agieren erfolgreich in der Schweiz

(firmenpresse) - Berlin (D), Wil (CH) 30. September 2016. enaio® von OPTIMAL SYSTEMS zählt zu den etabliertesten Enterprise Content Management Lösungen in der Schweiz. Dazu hat die DTI AG mit Hauptsitz in Wil und Niederlassung in Neuendorf maßgeblich beigetragen. Das Systemhaus pflegt bereits seit zwei Jahrzehnten eine enge Partnerschaft mit OPTIMAL SYSTEMS und bietet seitdem auch deren Lösungen an. Dabei konnte DTI sowohl namhafte international agierende Unternehmen als auch kleinere mittelständische Unternehmen von der Leistungsfähigkeit der OPTIMAL SYSTEMS Lösungen überzeugen.



Die DTI AG adressiert vor allem Banken, Versicherungen, Behörden, Spitäler und die Pharmaindustrie. Zudem bietet DTI verschiedene, auf enaio® basierende Forensik-Lösungen an. "Der Vorteil von enaio® ist, dass es die Basis branchenspezifischer oder anwendungsspezifischer Lösungen bildet", sagt Heinz Bachmann, CEO bei DTI. "Sei es zur Unterstützung von Qualitätsmanagementprozessen im regulierten Markt, zur Einhaltung von Compliance-Anforderungen im Finanzwesen oder für das Sitzungsmanagement in der öffentlichen Verwaltung oder größeren Betrieben. Auch Mailroom-Lösungen werden immer beliebter. Dazu ergänzend decken weitere Lösungen beispielsweise für die Vertragsverwaltung, Posteingangs- oder Rechnungsbearbeitung Aufgabenbereiche ab, die in nahezu allen Unternehmen anfallen. Somit können wir jedem unserer Kunden eine passgenaue Lösung liefern, die er sukzessive ausbauen kann." DTI bietet vom Applicationmanagement für den Kunden bis zu "ECM as a Service" sämtliche Optionen an.



Der erste Kunde, den DTI für die Leistungsfähigkeit der OPTIMAL SYSTEMS Lösungen begeistern konnte, war der Mövenpick-Konzern. Die international tätige Schweizer Unternehmensgruppe hat seitdem die Installation immer weiter ausgerollt und nutzt enaio® heute weltweit. Weitere Schweizer Unternehmen, wie die Schweizerische Eidgenossenschaft (Bund), Gross- und Kantonalbanken, das Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen und somit zahlreiche Kommunen und Werke, verschiedene kantonale Verwaltungen und Firmenanwendungen in den unterschiedlichen Branchen, gehören ebenfalls zu DTI-Kunden, die die ECM-Software von OPTIMAL SYSTEMS im Einsatz haben.





Zu der langjährigen Beziehung zum Berliner Unternehmen sagt Heinz Bachmann: "OPTIMAL SYSTEMS ist ein Unternehmen, auf das man sich verlassen kann. Das Team ist kompetent, flexibel und immer da, wenn man es braucht." Sven Kaiser, Geschäftsbereichsleiter Marketing der OPTIMAL SYSTEMS, ergänzt: "Schweiz Firmen wünschen sich lokale Dienstleistungspartner. Die DTI AG ist für uns als kompetenter Partner seit nunmehr 20 Jahren vor Ort. Dafür sagen wir "Danke" und gratulieren herzlichen zu 20 Jahren Erfolg mit ECM-Software und enaio®."



DTI AG

Heinz Bachmann

CEO

Tel.: +41 71 929 77 77

Fax: + 41 71 929 77 00

Flawilerstrasse 27

CH-9500 Wil

bachmann(at)dti.ch

www.dti.ch





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.optimal-systems.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die OPTIMAL SYSTEMS Unternehmensgruppe:

OPTIMAL SYSTEMS entwickelt und vertreibt seit 25 Jahren mit über 330 Mitarbeitern Software für Enterprise Content Management (ECM). Im Wesentlichen geht es dabei um Softwarelösungen für umfassendes Informationsmanagement sowie für die Digitalisierung und effiziente Abwicklung von Unternehmensprozessen. Die Software unterstützt Unternehmen dabei, Informationen schnell zu finden, transparent zu verwalten, sicher zu archivieren und das Konzept des Digital Workplace zu realisieren. Rund 300.000 Anwender bei über 1.860 Kunden arbeiten täglich mit enaio® - der ECM-Software von OPTIMAL SYSTEMS. Zur Unternehmensgruppe gehören elf Gesellschaften, die von 14 Standorten agieren. enaio® ist in zehn europäischen Ländern sowie in Asien und Übersee im Einsatz.

Dies ist eine Pressemitteilung von

OPTIMAL SYSTEMS GmbH

PresseKontakt / Agentur:

good news! GmbH

Nicole Körber

Kolberger Str. 36

23617 Stockelsdorf

nicole(at)goodnews.de

+49 451 88199-0

http://www.goodnews.de



Datum: 30.09.2016 - 14:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1407047

Anzahl Zeichen: 2992

Kontakt-Informationen:

Firma: OPTIMAL SYSTEMS GmbH

Ansprechpartner: Sven Kaiser

Stadt: Berlin

Telefon: +49 30 895708-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung