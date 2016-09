Chapeau! sheego feiert die Kurvenstars 2017 mit internationalem Star-Aufgebot

(firmenpresse) - Chapeau! Mit internationalen Star-Gästen feiert sheego am Donnerstagabend die Kurvenstars 2017 und verneigt sich mit dem Kultkalender vor starken Frauen. Stargäste an diesem Abend - das international renommierte Plus Size Top Model Hayley Hasselhoff und Mode- und Beauty-Fotograf Kristian Schuller. Auch Moderatorin Miyabi Kawai, Plus Size Designerin Anna Scholz, eines der bekanntesten deutschen Plus Size Models, Christin Thomsen, sowie viele weitere Gäste feierten den Abend gemeinsam mit sheego.



Seit Mai dieses Jahres hat sheego Plus Size-Schönheiten mit Power und Charisma dazu aufgerufen, sich als Model für den Kurvenstars Kalender 2017 zu bewerben. 18 von 2.300 Bewerberinnen haben es bis zum Fotoshooting geschafft und ließen sich am Abend in der Hamburger Eventlocation SLIFE feiern. Mit großer Spannung erwarteten die Finalistinnen und die geladenen Gäste die Entscheidung der hochkarätigen Jury: Fotograf Kristian Schuller, Moderatorin und Stylistin Miyabi Kawai, Plus Size Designerin Anna Scholz sowie Elke Dieterich, Redakteurin der Fachzeitschrift TextilWirtschaft, kürten die zwölf Gewinnermotive für den sheego Jahreskalender 2017.



VIP-Gast des Events war Hayley Hasselhoff, Coverstar des diesjährigen Kalenders und Tochter der Baywatch-Legende David Hasselhoff.



Ab November wird der limitierte Kalender an 2.000 ausgewählte Empfänger verschickt.





Über sheego

sheego ist die Marke für die Zielgruppe der modeorientierten Frau ab Konfektionsgröße 40. Das Label sheego bietet in Katalogen, auf Shop-in-Shop-Flächen, sowie im responsiven Online-Shop aktuelle Fashiontrends und eine große Auswahl perfekt geschnittener aktueller Mode. Dazu kommen Wäsche, Bademode, Schuhe, Schmuck und passende Accessoires. In wechselnden Kollektionen präsentiert sheego mit den vier Eigenmarken sheego Trend, sheego Casual, sheego Style und sheego Class passende Outfits für jeden Trageanlass, modische Highlights, angesagte Styles sowie Kleidung bekannter Labels.



Die Marke sheego gehört zur Schwab Versand GmbH (Schwab Gruppe)

1954 von Friedrich Schwab gegründet, wurde der Schwab Versand 1976 mehrheitlich von der Otto Group übernommen. Heute gehören zur Schwab-Gruppe Universal- und Spezialversender in verschiedenen Ländern Europas. Als Vertriebskanäle nutzen die beteiligten Unternehmen nicht nur den klassischen Katalogversand, sondern auch Stationärgeschäfte und das Internet.

